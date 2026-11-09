Постачання російського дизпального до США опинилося під загрозою: танкери змінюють маршрути через санкційні та юридичні ризики

Домовленість США та росії про відновлення постачання російського дизельного пального зіткнулася з юридичними перешкодами та небажанням американських операторів приймати вантажі. За повідомленням Le Monde від 7 листопада 2026 року, два танкери, які спочатку прямували до американського узбережжя, змінили напрямки руху: один — на Бразилію, другий — на Середземномор’я. Ще одне судно залишається в рейсі без підтвердженого порту розвантаження. Початковий обсяг домовленості на листопад становить 500 тис. т — приблизно 0,4% світового споживання дизпального. Водночас чинна законодавча заборона США на імпорт російських енергоносіїв створює правову невизначеність навіть після тимчасового послаблення санкцій Міністерством фінансів.

Два танкери з російським дизпальним змінили маршрути замість прибуття до США

Плани відновлення постачання російського дизельного пального на американський ринок зіткнулися з практичними труднощами. Як повідомило 7 листопада 2026 року французьке видання Le Monde, частина танкерів, які мали доставити продукт до США, змінила напрямки руху ще до прибуття до портів призначення.

За даними моніторингу морських перевезень, два танкери — Talisman і Leruo — наприкінці жовтня вийшли з російського порту Приморськ на Балтійському морі. Спочатку вони вказували як напрямок рейсу атлантичне узбережжя США, де їх очікували на початку листопада.

Однак 2 листопада Leruo змінив передаваний через систему автоматичної ідентифікації суден пункт призначення на Бразилію. Talisman попрямував у Середземне море і, за інформацією Le Monde, перебував поблизу узбережжя Алжиру.

Обидва судна перебувають під західними санкціями, причому Talisman окремо включений до санкційних списків США.

Третій танкер, Agioi Fanendes під грецьким прапором, продовжував рух у напрямку Сполучених Штатів. Проте його навігаційний статус передбачав очікування подальших розпоряджень, а конкретний порт розвантаження не був підтверджений.

Зміна навігаційних сигналів не доводить остаточного продажу пального іншому покупцеві. Проте вона свідчить, що початкові маршрути постачання не реалізуються відповідно до раніше оголошених планів.

Представники кремля заперечують, що зміни маршрутів означають зрив домовленості. За їхніми твердженнями, вантажі мають комерційний характер і знайдуть покупців.

Водночас видання наголошує на небажанні частини американських компаній брати участь в операціях через можливі санкційні, юридичні та репутаційні наслідки.

Санкційний дозвіл до квітня 2027 року не усуває суперечностей із федеральним законодавством

Основною проблемою для приймання російського дизпального залишається співвідношення тимчасового санкційного послаблення та чинного американського законодавства.

У квітні 2022 року Конгрес США ухвалив закон Ending Importation of Russian Oil Act, який запровадив заборону на імпорт російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Згодом Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) надало тимчасовий дозвіл на певні операції з дизельним пальним російського походження. Термін дії відповідного санкційного послаблення визначено до 7 квітня 2027 року.

Проте сам факт надання такого дозволу не означає автоматичного скасування федеральної законодавчої заборони.

Губернаторка штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл попередила портових операторів і власників терміналів про можливі правові наслідки участі в операціях із російським дизпальним. На її думку, адміністрація президента та Міністерство фінансів не можуть самостійно скасувати обмеження, встановлені Конгресом.

До цього, 30 жовтня, група американських сенаторів, серед яких Елізабет Воррен і Рон Вайден, звернулася до банків, портових адміністрацій і нафтових компаній із попередженнями про можливі юридичні та репутаційні ризики.

Звернення були адресовані, зокрема, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley та адміністрації портів Нью-Йорка і Нью-Джерсі.

Законодавці рекомендували зберігати документацію щодо потенційних операцій із російським дизпальним на випадок подальших юридичних перевірок або зміни санкційного режиму.

Водночас правову суперечність між законодавчою забороною та дозволом OFAC не слід вважати остаточно вирішеною. Наявність різних юридичних позицій створює невизначеність для учасників операцій, але сама собою не встановлює факту порушення закону конкретним перевізником або покупцем.

Початкові 500 тис. т становлять лише 0,4% світового споживання дизпального

За інформацією Le Monde, домовленість Вашингтона та москви передбачає виведення на американський і міжнародний ринки загалом понад 4,8 млн т російського дизельного пального.

На листопад початково передбачалося постачання близько 500 тис. т.

За оцінкою економіста Сергія Алексашенка, наведеною виданням, цей початковий обсяг відповідає приблизно 0,4% світового споживання дизпального.

На його думку, такого обсягу недостатньо для відчутного впливу на світові ціни.

Le Monde наводить порівняння американських роздрібних цін: на дату оголошення домовленості середня вартість дизпального становила $6,28 за галон, а 3 листопада — $6,29 за галон.

Різниця дорівнює $0,01 за галон, або приблизно 0,16%. Отже, наведені показники не свідчать про зниження роздрібних цін після оголошення домовленості.

Водночас два окремі цінові спостереження не дозволяють встановити причинний вплив угоди на ринок. Для такого висновку необхідно враховувати зміни гуртових котирувань, внутрішнього попиту, запасів та інших чинників.

Для міжнародного ринку важливим є також розмежування оголошених обсягів і фактичних відвантажень. Наявність угоди на 4,8 млн т не означає, що весь цей ресурс уже надійшов покупцям.

Раніше «Термінал» повідомляв про труднощі російського експорту дизпального на тлі нових атак на НПЗ та змін маршрутів танкерів. Нові відомості Le Monde уточнюють передусім юридичні причини, які можуть перешкоджати прийманню вантажів у США.

Для європейського ринку можливе перенаправлення російського дизпального до інших регіонів має значення через перерозподіл міжнародних торговельних потоків. Однак чинні обмеження Європейського Союзу на імпорт російських нафтопродуктів не дозволяють розглядати такі вантажі як підтверджене джерело прямого постачання до ЄС.

Подальший ринковий ефект залежатиме від фактичного розвантаження танкерів, готовності покупців укладати угоди та правових рішень американських органів влади. Поки що результати оголошеної домовленості залишаються невизначеними.

Джерела: Le Monde,