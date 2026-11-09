Три танкери зазнали інцидентів в Ормузькій протоці на тлі переговорів США та Ірану

Іран повідомив, що два нафтові танкери загорілися після підриву на мінах, а на третьому судні стався вибух. США заявили про виведення з ладу комерційного судна в Оманській затоці. Reuters не зміг незалежно підтвердити повідомлення про удари, але інциденти продовжили обмежувати енергетичний експорт.

Дипломатичні сигнали знизили ризик масштабних ударів, але не відновили безпечне судноплавство

Президент США Дональд Трамп 8 листопада заявив, що нові удари по Ірану є малоймовірними, якщо переговори про припинення конфлікту просуватимуться та сторони підпишуть прийнятну для Вашингтона угоду.

Водночас США та Іран повідомили про нові інциденти із суднами біля Ормузької протоки. Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції заявили, що два нафтові танкери загорілися після підриву на мінах під час спроби пройти «несанкціонованим маршрутом». Іранське агентство Fars повідомило про вибух і пожежу на третьому танкері.

Американські військові заявили, що в суботу обстріляли кормову частину комерційного судна в Оманській затоці та вивели його з ладу під час спроби прорвати блокаду Ірану.

Служба UK Maritime Trade Operations зафіксувала інцидент за участю суховантажу та військових сил приблизно за 18 морських миль на схід від еміратського міста Хор-Факкан. Масштаб пошкоджень не встановлено, а зв’язок із заявленою американською атакою залишився нез’ясованим.

Reuters наголосило, що не змогло незалежно підтвердити повідомлення про удари по суднах. Проте продовження інцидентів у протоці обмежує експорт нафти, нафтопродуктів та інших товарів, важливих для світової економіки.

Катар, який виступає посередником, заперечив повідомлення про провал переговорів. За його інформацією, США та Іран продовжували роботу над угодою. Тегеран передав Вашингтону через Катар ядерну пропозицію, однак пов’язав подальші переговори із сімома вимогами, серед яких послаблення санкцій, доступ до заморожених активів і репарації.

«Якщо вони підпишуть дуже сильну угоду, нові удари, найімовірніше, не знадобляться», — заявив президент США Дональд Трамп.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.