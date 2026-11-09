Уламки після атаки пошкодили адміністративну будівлю Saudi Aramco в Ер-Ріяді

Обновлено: Ноябрь 09, 2026.

Адміністративна будівля Saudi Aramco в Ер-Ріяді зазнала незначних пошкоджень через падіння уламків після атаки хуситів. Загиблих і поранених немає. Саудівська коаліція заявила про перехоплення балістичних і крилатих ракет, а хусити — про удари по аеропорту та нафтових сховищах.

Розширення географії атак підтримує ризики для саудівської нафтової інфраструктури й логістики

Financial Times 8 листопада повідомила, що уламки після спроби атаки пошкодили адміністративні приміщення Saudi Aramco у фінансовому районі короля Абдалли в Ер-Ріяді. Саудівські органи влади не повідомляли про жертви або поранених.

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії заявила, що перехопила балістичні й крилаті ракети, спрямовані на Ер-Ріяд та південні райони країни.

Хусити взяли на себе відповідальність за атаку та заявили, що серед цілей були міжнародний аеропорт Ер-Ріяда і сховища нафти. Незалежного підтвердження ураження нафтових резервуарів у матеріалі не наведено.

Остання атака відбулася після повторних ударів по аеропорту в жовтні, які, за даними саудівської коаліції, призвели щонайменше до 17 загиблих і понад 300 поранених, а також спричинили порушення транспортного сполучення.

Водночас Об’єднані Арабські Емірати повідомили про евакуацію 22 членів екіпажу з вантажного судна, яке горіло в Оманській затоці. UKMTO також зафіксувала пожежу на танкері біля Оману та евакуацію екіпажу. Причини інцидентів і можливий зв’язок між суднами залишалися нез’ясованими.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Financial Times.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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