В Ормузькій протоці повідомили про пожежі на двох нафтових танкерах після підриву на мінах

Уранці 8 листопада військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану повідомили про пожежі на двох нафтових танкерах, які, за їхньою версією, підірвалися на мінах під час проходження Ормузької протоки за недозволеним маршрутом. Повідомлення з’явилося після вибухів на півдні Ірану 7 листопада та нового інциденту за участю американських військових і торговельного судна.

Нові повідомлення про морські інциденти збіглися із загостренням ситуації навколо іранського острова Кешм

7 листопада іранське державне телебачення повідомило про вибухи в кількох районах півдня країни, зокрема на острові Кешм, розташованому в Ормузькій протоці.

Державне телебачення припустило зв’язок вибухів із військовою діяльністю Ірану в районі стратегічного морського проходу. Водночас іранські посадовці не підтвердили ракетних ударів по відповідних територіях. Агентство Tasnim із посиланням на джерело повідомило, що вибухи на острові Кешм не були пов’язані з ракетними ударами, хоча раніше поширювало повідомлення про влучання двох ракет.

Уранці 8 листопада військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявили, що два нафтові танкери загорілися після підриву на мінах під час спроби пройти через маршрут, який іранська сторона вважає недозволеним.

Reuters наголошує, що на момент публікації не було встановлено, чи пов’язані повідомлення про танкери з вибухами на півдні Ірану.

Окремо американські військові повідомили про інцидент із комерційним судном, яке намагалося порушити встановлену США блокаду Ірану. За даними Центрального командування Збройних сил США, американський літак відкрив вогонь по кормовій частині судна та вивів його з ладу.

Ці події відбуваються на тлі неодноразових нападів на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці після початку війни між США та Іраном у лютому. Іранська сторона заявляє про обмеження проходження суден і застосовує силу до тих, які, за її твердженнями, порушують встановлені правила.

У повідомленні Reuters не наведено назв двох танкерів, обсягів їхніх вантажів, інформації про можливі втрати нафти або підтверджених змін ставок морського фрахту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.