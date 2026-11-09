В Ормузькій протоці повідомили про пожежі на двох нафтових танкерах після підриву на мінах

Обновлено: Ноябрь 09, 2026.

Уранці 8 листопада військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану повідомили про пожежі на двох нафтових танкерах, які, за їхньою версією, підірвалися на мінах під час проходження Ормузької протоки за недозволеним маршрутом. Повідомлення з’явилося після вибухів на півдні Ірану 7 листопада та нового інциденту за участю американських військових і торговельного судна.

Нові повідомлення про морські інциденти збіглися із загостренням ситуації навколо іранського острова Кешм

7 листопада іранське державне телебачення повідомило про вибухи в кількох районах півдня країни, зокрема на острові Кешм, розташованому в Ормузькій протоці.

Державне телебачення припустило зв’язок вибухів із військовою діяльністю Ірану в районі стратегічного морського проходу. Водночас іранські посадовці не підтвердили ракетних ударів по відповідних територіях. Агентство Tasnim із посиланням на джерело повідомило, що вибухи на острові Кешм не були пов’язані з ракетними ударами, хоча раніше поширювало повідомлення про влучання двох ракет.

Уранці 8 листопада військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявили, що два нафтові танкери загорілися після підриву на мінах під час спроби пройти через маршрут, який іранська сторона вважає недозволеним.

Reuters наголошує, що на момент публікації не було встановлено, чи пов’язані повідомлення про танкери з вибухами на півдні Ірану.

Окремо американські військові повідомили про інцидент із комерційним судном, яке намагалося порушити встановлену США блокаду Ірану. За даними Центрального командування Збройних сил США, американський літак відкрив вогонь по кормовій частині судна та вивів його з ладу.

Ці події відбуваються на тлі неодноразових нападів на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці після початку війни між США та Іраном у лютому. Іранська сторона заявляє про обмеження проходження суден і застосовує силу до тих, які, за її твердженнями, порушують встановлені правила.

У повідомленні Reuters не наведено назв двох танкерів, обсягів їхніх вантажів, інформації про можливі втрати нафти або підтверджених змін ставок морського фрахту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 2639)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: