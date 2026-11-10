Brent впала на 5,8% до $92,57 за барель: ринок відреагував на заяву Трампа про можливе припинення ударів по Ірану

9 листопада 2026 року нафтові котирування завершили торги різким зниженням на тлі очікувань дипломатичного врегулювання конфлікту між США та Іраном. За даними Dow Jones Newswires, Brent подешевшала на 5,8% — до $92,57 за барель, а американська WTI — на 4,4%, до $86,85 за барель. Президент США Дональд Трамп заявив про низьку ймовірність нових ударів по Ірану за умови продовження переговорів. Водночас геополітичні ризики та порушення роботи нафтопереробних підприємств залишаються чинниками невизначеності для ринку дизельного пального.

Ціна Brent опустилася до найнижчого рівня закриття від 31 серпня

Світові ціни на нафту 9 листопада 2026 року продовжили зниження на тлі очікувань послаблення воєнного протистояння на Близькому Сході.

За інформацією Dow Jones Newswires, оприлюдненою The Wall Street Journal, ф’ючерси Brent завершили торговельну сесію на рівні $92,57 за барель, знизившись на 5,8%.

Американська WTI подешевшала на 4,4% — до $86,85 за барель.

За оцінкою видання, обидва індикатори досягли найнижчих цін закриття від 31 серпня 2026 року.

Раніше протягом торговельного дня Brent демонструвала вищі котирування. Зокрема, за даними ENGINE станом на 09:00 GMT, найближчий ф’ючерсний контракт Brent коштував $96,54 за барель, що на $1,12 нижче відповідного показника п’ятниці.

Таким чином, подальше зниження протягом дня посилило загальну корекцію нафтового ринку.

Наведені внутрішньоденні показники та ціни закриття стосуються різних моментів часу, тому їх не можна використовувати як взаємозамінні.

Заяви президента США посилили очікування дипломатичного врегулювання

Головним чинником зниження нафтових котирувань стали заяви Дональда Трампа щодо можливості подальших переговорів з Іраном.

Президент США повідомив, що нові американські удари по Ірану є малоймовірними, якщо переговорний процес продовжуватиметься.

Ринок сприйняв це як сигнал потенційного зменшення ризику нової воєнної ескалації.

Водночас заяви про готовність до переговорів не означають досягнення остаточної мирної домовленості або повного відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

За оцінкою аналітикині Forex.com Разан Хілал, яку наводить Dow Jones Newswires, підтвердження домовленості між США та Іраном може спричинити нову хвилю продажу нафтових контрактів.

Натомість відновлення воєнної ескалації здатне повернути геополітичну премію до нафтових котирувань.

Отже, подальший напрямок ринку значною мірою залежатиме від фактичного перебігу переговорів і безпекової ситуації на основних маршрутах транспортування нафти.

Для дизпального зниження Brent не гарантує пропорційного падіння цін

Різка корекція нафтових котирувань створює передумови для зменшення сировинної складової вартості нафтопродуктів.

Проте ціна дизельного пального формується під впливом додаткових чинників: доступності переробних потужностей, структури виробництва, запасів середніх дистилятів, вартості транспортування та регіонального попиту.

Саме тому падіння Brent на 5,8% протягом однієї торговельної сесії не дозволяє стверджувати, що європейське дизпальне подешевшало на аналогічну величину.

Для підтвердження зміни вартості готового продукту необхідно використовувати відповідні фізичні котирування дизпального, зокрема європейські цінові орієнтири продукту із вмістом сірки 10 ppm.

Окремо потрібно враховувати часові лаги між зміною нафтових котирувань, закупівельною вартістю імпортного дизпального та роздрібними цінами.

За наявності обмежень міжнародної пропозиції навіть суттєве здешевлення сирої нафти може не забезпечити швидкого або пропорційного зниження вартості дизпального.

На 9 листопада інформації про зміну європейських фізичних котирувань дизпального, достатньої для встановлення точного цінового ефекту від падіння Brent, у наведених джерелах немає.

Для українського ринку подальше зниження вартості імпортного дизпального залежатиме від реакції європейських котирувань, валютного курсу, логістичних витрат і запасів пального в операторів.

Отже, результати нафтових торгів 9 листопада свідчать про зміну очікувань щодо геополітичних ризиків, але самі собою не підтверджують початку стійкого здешевлення дизельного пального.

Джерела: Dow Jones Newswires