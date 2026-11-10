Energy Club посилює моніторинг корпоративного управління в енергетиці та готує форум на 2027 рік

Energy Club перетворює роботу з корпоративного управління на постійний напрям діяльності. Організація планує запитувати офіційну інформацію у Міненерго, операторів систем розподілу та ключових державних енергетичних компаній, контролювати прозорість формування наглядових рад, а наприкінці 2027 року провести очний форум, присвячений корпоративному управлінню, довірі та відновленню енергетики.

Корпоративне управління пов’язують із доступом до інвестицій

Президент Energy Club Андрій Костриця наголошує, що Україні необхідний капітал для відновлення зруйнованих підприємств, розвитку енергетичного сектору та створення нових виробництв. Для інвесторів при цьому важливо розуміти, хто ухвалює рішення у компаніях, хто контролює їх виконання та чи дотримуються встановлені правила і стандарти.

За його оцінкою, для українських компаній перехід від одноосібного оперативного управління до чіткого розподілу повноважень між власниками, наглядовою радою та менеджментом створює можливості для міжнародного фінансування, спільних підприємств і масштабування бізнесу.

Особливого значення це набуває в енергетиці, де інвестиційні рішення можуть коштувати мільярди та ухвалюються на десятиліття.

Energy Club направлятиме офіційні запити до енергетичних компаній

Організація планує звертатися до Міністерства енергетики України, операторів систем розподілу та ключових державних енергетичних компаній із запитами щодо:

процедур призначення членів наглядових рад;

вимог до кандидатів;

одночасного обіймання кількох посад;

розміру винагород;

управління потенційними конфліктами інтересів.

На основі отриманої інформації Energy Club планує регулярно оцінювати прозорість відбору, незалежність членів наглядових рад та результати їхньої роботи.

Готують навчання для майбутніх членів наглядових рад

Паралельно Energy Club організовуватиме експертні дискусії за участю фахівців, міжнародних партнерів, юристів, рекрутерів і бізнесу, вивчатиме досвід європейських енергетичних компаній та готуватиме навчальний курс для майбутніх членів наглядових рад.

Наприкінці 2027 року організація планує провести очний форум, присвячений корпоративному управлінню, довірі та відновленню енергетичного сектору.

Костриця порушує питання реальних гарантій незалежності

Андрій Костриця посилається на власний досвід роботи незалежним членом Наглядової ради АТ «Українські розподільні мережі» та зазначає, що формальний статус незалежного члена сам по собі не гарантує фактичної незалежності.

Наприкінці минулого року наглядові ради державних енергетичних компаній були одночасно замінені. Серед членів, чиї повноваження припинили, був і Костриця.

Він оскаржив рішення в суді. Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали його позицію, однак Верховний Суд скасував ці рішення та відмовив у позові. Рішення Верховного Суду є остаточним.

Водночас Костриця вважає актуальним питання про те, якими є реальні механізми захисту незалежного члена наглядової ради у відносинах з акціонером і наскільки впевнено член ради може відстоювати професійну позицію та ставити незручні питання.

Винагорода попередніх незалежних членів становила 50 тис. грн на місяць

Окремо автор критикує публічну комунікацію державної компанії після припинення повноважень членів наглядової ради. За його словами, на офіційному сайті АТ «Українські розподільні мережі» було опубліковано матеріал про винагороди попереднього складу ради.

Костриця зазначає, що щомісячна винагорода незалежних членів наглядової ради становила 50 тис. грн, а спосіб подання цієї інформації він сприйняв як спробу особистої дискредитації.

Energy Club очікує пояснень щодо суміщення посад і винагород

На тлі цього Костриця звертає увагу на нещодавні повідомлення ЗМІ про керівників материнської компанії, які одночасно входять до наглядових рад кількох операторів систем розподілу, а сукупні щомісячні виплати, за цими повідомленнями, можуть сягати мільйонів гривень.

Автор наголошує, що ці повідомлення потребують офіційного пояснення. Якщо компанія публічно оцінює винагороду попереднього складу наглядової ради, аналогічні стандарти відкритості, на його думку, мають застосовуватися й до нинішнього керівництва.

Питання виникають і до критеріїв відбору кандидатів

Костриця також посилається на повідомлення про призначення до наглядової ради «Черкасиобленерго» юриста, який закінчив університет лише минулого року. На його думку, це потребує офіційного пояснення щодо необхідного досвіду кандидатів та процедури оцінювання їхньої кваліфікації.

Автор підкреслює, що робота наглядових рад має забезпечувати стратегічний контроль, тому їхній склад і винагорода мають відповідати рівню відповідальності. Якщо керівники материнської компанії одночасно входять до рад дочірніх підприємств, має бути зрозуміло, як розмежовуються їхні ролі та управляються потенційні конфлікти інтересів.

Довіру інвесторів пов’язують із прозорим відбором і реальною незалежністю

За позицією Energy Club, декларації про реформу корпоративного управління мають підкріплюватися прозорим відбором, компетентністю призначених осіб, дієвими гарантіями незалежності та відкритою звітністю.

Організація планує зосередити на цьому свою подальшу роботу, виходячи з того, що якість корпоративного управління безпосередньо впливає на довіру партнерів до українських компаній та їхню готовність інвестувати у відновлення і розвиток енергетичного сектору.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Energy Club, Андрій Костриця, 29 жовтня 2026 року.