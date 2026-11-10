Судновий газойль у Гібралтарі подорожчав на $47 за тонну, а в Роттердамі подешевшав на $17: різниця між портами зросла

9 листопада 2026 року європейські ціни на низькосірчистий судновий газойль LSMGO змінювалися різноспрямовано. За даними ENGINE станом на 09:00 GMT, порівняно з п’ятницею у Гібралтарі продукт подорожчав на $47 за тонну, тоді як у Роттердамі подешевшав на $17 за тонну. Цінова премія Гібралтару до Роттердама збільшилася на $64 за тонну. Одночасно в Гібралтарській протоці зберігається обмежена доступність пального для оперативного постачання: рекомендований строк замовлення становить 6–7 днів. В іспанському порту Уельва бункерування призупинено через несприятливі погодні умови.

Ціни суднового газойлю в Гібралтарі та Роттердамі рухалися у протилежних напрямках

Європейський ринок бункерувального пального 9 листопада 2026 року продемонстрував суттєву відмінність цінової динаміки між основними портовими центрами.

За повідомленням спеціалізованого видання ENGINE, протягом періоду від п’ятниці 6 листопада до 09:00 за Гринвічем 9 листопада ціна низькосірчистого суднового газойлю LSMGO у Гібралтарі збільшилася на $47 за тонну.

Водночас у Роттердамі цей продукт подешевшав на $17 за тонну.

Різниця між змінами цін становила $64 за тонну. Саме на цю величину збільшилася премія Гібралтару до Роттердама за відповідним видом суднового пального.

Серед інших змін ENGINE зафіксувало підвищення ціни низькосірчистого суднового мазуту VLSFO у Гібралтарі на $49 за тонну, тоді як у Роттердамі його ціна зменшилася на $6 за тонну.

Таким чином, цінове співвідношення VLSFO між двома портами також змінилося.

Якщо до вихідних VLSFO в Гібралтарі коштував на $8 за тонну дешевше, ніж у Роттердамі, то станом на 9 листопада він був дорожчим на $47 за тонну.

Для високосірчистого суднового мазуту HSFO динаміка була іншою: у Гібралтарі ціна зменшилася на $38 за тонну, а в Роттердамі — на $5 за тонну.

Отже, навіть у межах одного портового центру різні види суднового пального можуть демонструвати протилежну динаміку через особливості локального попиту, пропозиції та умов постачання.

У Гібралтарській протоці зберігаються затримки бункерування

На тлі різноспрямованих цінових змін доступність суднового пального для оперативного постачання в Гібралтарській протоці залишається обмеженою.

За інформацією трейдера, опитаного ENGINE, покупцям рекомендується замовляти пальне за 6–7 днів, щоб мати ширший вибір постачальників.

Портовий агент MH Bland повідомив про приблизно 13 суден, які очікували бункерування в Гібралтарі.

Основними причинами черг названо обмежену доступність бункерувальних барж і нестачу вільного простору для проведення операцій.

За даними агента, окремі постачальники очікували затримок на 4–8 годин, тоді як один оператор відставав від графіка більш ніж на добу.

У сусідньому Альхесірасі затримка одного з постачальників становила приблизно 18–30 годин.

У Сеуті постачання бункерувальними баржами могло затримуватися на 6–8 годин.

Ці показники характеризують оперативну ситуацію на дату повідомлення. Вони не є гарантованими строками постачання для всіх суден і всіх видів пального.

Наявність затримок важлива для судноплавних компаній, оскільки може вимагати завчасного планування заправлення, коригування графіків рейсів та вибору альтернативних портів.

В іспанській Уельві бункерування зупинено через штормову погоду

Окреме порушення постачання зафіксовано в іспанському порту Уельва.

За повідомленням MH Bland, яке наводить ENGINE, 9 листопада бункерувальні операції в порту призупинено через несприятливі погодні умови.

Прогноз передбачав пориви вітру понад 25 вузлів, місцями до 50 вузлів, та хвилювання моря, яке могло зберігатися до 13 листопада.

За оцінкою портового агента, обмеження могли тривати до 14 листопада, коли очікувалося поліпшення погодних умов.

Водночас це прогноз на дату повідомлення, а не підтверджений строк фактичного відновлення бункерування.

Додатковий ризик пов’язаний із тим, що для бункерувальних операцій в Уельві доступна лише одна баржа. Після відновлення роботи необхідність перенесення замовлень може спричинити додаткові затримки.

Для міжнародного ринку дизпального важливо розрізняти автомобільне дизельне пальне та судновий газойль LSMGO.

Обидва продукти належать до ширшої групи середніх дистилятів, проте мають окремі специфікації, ринки споживання та умови ціноутворення.

Тому подорожчання LSMGO у Гібралтарі на $47 за тонну не означає аналогічного підвищення котирувань автомобільного дизпального стандарту EN 590.

Раніше «Термінал» повідомляв про різке зниження бункерувальних цін 5 листопада в Роттердамі та Піреї. Дані від 9 листопада демонструють подальшу зміну локальних цінових співвідношень, насамперед між Гібралтаром і Роттердамом.

Для європейської паливної логістики важливим є поєднання цінової волатильності та обмеженої доступності оперативного бункерування. Навіть за зниження нафтових котирувань окремі порти можуть залишатися дорожчими через локальні умови постачання.

Джерело: ENGINE