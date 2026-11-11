Атака безпілотників спричинила пожежу в російському порту Усть-Луга — одному з центрів експорту нафти й нафтопродуктів

11 листопада 2026 року в портовій зоні Усть-Луги на Балтійському морі сталася пожежа після атаки безпілотників. За повідомленням регіональної влади, троє працівників дістали поранення, також було порушено електропостачання. Порт є важливим російським експортним вузлом для нафти та нафтопродуктів. Масштаб пошкоджень перевалочної інфраструктури та вплив інциденту на обсяги експорту в повідомленні не уточнювалися.

Пожежа в експортному порту супроводжувалася обмеженнями в балтійському регіоні

Як повідомило Reuters 11 листопада, губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про пожежу в портовій зоні Усть-Луги після атаки безпілотних літальних апаратів. За його словами, троє працівників зазнали поранень, а внаслідок атаки також було виведено з ладу електростанцію.

Губернатор повідомив про збиття 150 безпілотників над Ленінградською областю. Reuters окремо наголосило, що на момент публікації не мало можливості незалежно підтвердити наведені регіональною владою відомості.

Усть-Луга розташована на північному заході росії та є великим експортним портом на Балтійському морі. Через нього здійснюється перевалка нафти, нафтопродуктів, зерна та інших вантажів. Отже, інцидент безпосередньо стосується інфраструктури, задіяної у міжнародній торгівлі енергоресурсами.

Атака відбувалася в регіоні, де також розташовані значні нафтопереробні потужності та Санкт-Петербург. Проте повідомлення Reuters не містило підтвердження пошкодження конкретних технологічних установок нафтопереробних заводів унаслідок саме цієї атаки.

Подія супроводжувалася заходами безпеки в сусідніх державах. Литва, Латвія та Естонія попередили про загрозу безпілотників. Фінляндія тимчасово запровадила часткові обмеження використання повітряного простору та морської діяльності.

Ці заходи засвідчили, що наслідки інциденту вийшли за межі безпосередньої портової території та потребували реагування сусідніх країн Балтійського регіону.

Водночас Reuters не повідомило про підтверджене припинення експорту нафти або нафтопродуктів через Усть-Лугу, не навело обсягів можливого скорочення перевалки та не зазначило величини цінового впливу. Також не було оприлюднено оцінки тривалості відновлення пошкодженої інфраструктури.

Для учасників нафтового ринку головним підтвердженим фактом залишається пожежа на території великого експортного порту, що обслуговує міжнародні потоки нафти й нафтопродуктів. Кількісні наслідки для цих потоків у першому повідомленні не визначені.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.