Атака на Усть-Лугу: у російському порту виникла пожежа, пошкоджено енергопостачання, під загрозою логістика нафтопродуктів

11 листопада 2026 року Reuters повідомило про пожежу в районі російського балтійського порту Усть-Луга після атаки безпілотників. За заявою губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, постраждали троє працівників, а також було порушено роботу електропідстанції. Усть-Луга є важливим експортним вузлом для сирої нафти та нафтопродуктів. Пізніше регіональна влада повідомила про 150 збитих безпілотників. Reuters не змогло незалежно підтвердити всі обставини атаки. Даних про зупинення перевалки дизельного пального або фактичне скорочення експорту на момент повідомлення немає.

Пожежа в Усть-Лузі виникла після нічної атаки безпілотників

У ніч на 11 листопада 2026 року в районі порту Усть-Луга на Балтійському морі сталася пожежа після атаки безпілотників. Про це повідомило Reuters із посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.

За заявою губернатора, внаслідок атаки постраждали троє працівників. Також було порушено роботу електропідстанції.

У першому повідомленні Reuters, оприлюдненому о 00:23 за Гринвічем, наводилася заява російської сторони про 92 збиті безпілотники. У наступному повідомленні о 04:18 за Гринвічем кількість заявлених збитих апаратів зросла до 150.

Отже, наведені показники характеризують повідомлення регіональної влади на різні моменти часу, а не дві окремі атаки.

Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити інформацію губернатора. Також агентство не повідомило, які саме портові об’єкти постраждали та чи були пошкоджені технологічні установки для перевалки нафти й нафтопродуктів.

На тлі атаки Литва, Латвія та Естонія попередили про загрозу безпілотників. Фінляндія тимчасово запровадила часткові обмеження використання повітряного простору та морської діяльності.

Ці обмеження свідчать про поширення безпекових ризиків за межі безпосереднього району атаки, але не підтверджують припинення руху нафтових танкерів у Балтійському морі.

Усть-Луга є одним із важливих експортних вузлів російської нафти та нафтопродуктів

Порт Усть-Луга розташований у Ленінградській області росії та використовується для експорту сирої нафти, нафтопродуктів, зерна й інших вантажів.

Разом із портами Приморськ і Висоцьк він входить до системи балтійських експортних маршрутів, через які російські компанії постачають енергоресурси на міжнародні ринки.

Для ринку дизельного пального значення мають можливості перевалки готових нафтопродуктів, доступність портової інфраструктури, електропостачання, резервуарного господарства та морського транспорту.

Порушення роботи одного із цих елементів потенційно може впливати на швидкість завантаження танкерів і виконання експортних контрактів.

Проте наявних повідомлень Reuters недостатньо для висновку про фактичне припинення експорту дизпального через Усть-Лугу.

Зокрема, не оприлюднено підтверджених даних про пошкодження наливних причалів, резервуарів, трубопроводів або спеціалізованого обладнання, безпосередньо задіяного в перевалці дизельного пального.

Повідомлення про порушення електропостачання також не дозволяє визначити, чи вплинуло воно на роботу експортних терміналів і наскільки тривалим могло бути таке порушення.

Нові логістичні ризики виникли після скорочення російських переробних потужностей

Атака на Усть-Лугу відбулася на тлі нової серії ударів по російських нафтопереробних підприємствах.

За повідомленням Reuters від 10 листопада, українські атаки від кінця жовтня порушили роботу дев’яти з 35 великих російських НПЗ.

Сукупна проєктна потужність підприємств, які зазнали атак, оцінюється приблизно у 300 тис. т переробки нафти на добу, або 2,2 млн барелів на добу.

Це близько 32% загальної проєктної потужності первинної переробки росії, яку джерела Reuters оцінюють приблизно у 930 тис. т на добу.

Водночас частка потужностей підприємств, що зазнали атак, не дорівнює фактичному скороченню обсягів переробки.

За оцінками галузевих джерел Reuters, реальне зменшення переробки могло становити до 200 тис. т сирої нафти на добу. Наприкінці жовтня російські заводи переробляли приблизно 700 тис. т на добу.

Ці дані характеризують наслідки атак станом на 10 листопада та використовуються як контекст нової події. Вони не є оцінкою додаткових втрат, спричинених атакою на Усть-Лугу 11 листопада.

Раніше «Термінал» повідомляв про юридичні та логістичні труднощі постачання російського дизпального до США. Нова атака додає ризик для інфраструктури одного з балтійських експортних маршрутів.

Для міжнародного ринку дизпального важливо розмежовувати два можливі джерела обмежень: скорочення виробництва на НПЗ та порушення перевалки вже виробленого продукту.

Навіть за наявності запасів дизпального логістичні проблеми можуть затримувати експорт. Водночас ризик затримки не слід вважати підтвердженим скороченням постачання.

Для оцінювання фактичного впливу атаки необхідні дані про роботу терміналів, суднозаходи, обсяги відвантажень і тривалість можливих обмежень.

Для європейського та українського ринків потенційне значення має перерозподіл міжнародних торговельних потоків. Проте прямих даних щодо зміни європейських котирувань дизпального внаслідок події 11 листопада Reuters не наводить.

Джерела: Reuters