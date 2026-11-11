Нафта дорожчає після двомісячного мінімуму: атаки на танкери в Ормузькій протоці стримують зниження цін

11 листопада 2026 року світові ціни на нафту відновили зростання після падіння до найнижчих рівнів за два місяці. Сподівання на послаблення конфлікту між США та Іраном зменшують геополітичну премію в нафтових котируваннях, однак нові атаки на судна в Ормузькій протоці підтримують ризики для постачання. Додатковим чинником стали дані про збільшення запасів нафти у США на 9 млн барелів.

Brent повернулася вище $92 за барель, попри очікування дипломатичного врегулювання

За повідомленням Reuters від 11 листопада, ф’ючерси на нафту Brent на початку торговельної сесії підвищилися на $0,71, або 0,78%, до $92,20 за барель станом на 01:19 GMT. Американська West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на $0,49, або 0,57%, до $86,53 за барель.

Напередодні нафтові котирування опустилися до двомісячних мінімумів. Учасники ринку реагували на заяви американських посадовців, які применшували необхідність нових військових операцій проти Ірану. Протягом попередньої сесії ціни спочатку впали більш ніж на $3 за барель, але згодом частково відновилися після повідомлень іранської сторони про відсутність переговорів зі США.

Водночас ситуація з безпекою морських перевезень залишається напруженою. За даними Washington Institute for Near East Policy, у жовтні в Ормузькій протоці та прилеглих водах зафіксували атаки на 37 суден. Це найбільший місячний показник від початку війни на Близькому Сході. Протягом листопада на момент повідомлення було зареєстровано ще 10 атак.

Reuters також повідомило про пошкодження танкерів поблизу Оману. Британська служба United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) заявила про удар по судну на північний схід від узбережжя країни. Іранський Корпус вартових ісламської революції повідомив про загоряння двох танкерів після підриву на морських мінах.

Аналітики LSEG Oil Research у записці від 10 листопада наголосили, що навіть дипломатична домовленість не гарантуватиме негайного відновлення нормального судноплавства.

«Навіть якщо угоди буде досягнуто, збільшення потоків через протоку все одно залежатиме від розмінування, вартості страхування та готовності судновласників брати на себе ризик. Тим часом атаки не сповільнилися», — зазначили аналітики LSEG Oil Research.

Окремим чинником для нафтового ринку стали попередні дані Американського інституту нафти (API). За інформацією Reuters із посиланням на учасників ринку, за тиждень, що завершився 6 листопада, запаси сирої нафти у США збільшилися на 9 млн барелів.

Таким чином, нафтовий ринок одночасно реагує на очікування дипломатичного врегулювання, фактичні загрози морській логістиці та збільшення американських запасів. Ключовим невирішеним питанням залишається безпечне відновлення танкерних перевезень через Ормузьку протоку.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.