ABN AMRO: альтернативні маршрути відновлюють експорт нафти, але логістика залишається дорогою

Близькосхідні експортери наблизили нафтові потоки до довоєнного рівня за допомогою трубопроводів, перевантажень між суднами та рейсів із вимкненими системами відстеження. Водночас фрахтові ставки й страхування воєнних ризиків залишаються високими, а виснажені запаси майже не захищають ринок від нового перебою постачання.

Нафта через Ормузьку протоку продовжує надходити, але довше й зі значно більшими витратами

У прогнозі, оприлюдненому 11 листопада, ABN AMRO повідомив про відновлення близькосхідного експорту нафти завдяки альтернативним маршрутам і способам транспортування.

Виробники використовують трубопроводи через Янбу, Фуджейру, маршрут Кіркук—Джейхан і систему SUMED. Додаткові обсяги перевозять за допомогою перевантажень нафти між суднами та рейсів, під час яких танкери приховують або вимикають сигнали відстеження.

Експортери також застосовують різні цінові механізми. Частина виробників надає знижки покупцям, які завантажують нафту всередині Перської затоки та беруть на себе підвищені витрати й ризики. Інші окремо визначають ціну сировини й стягують додаткову плату за доставлення вантажу за межі Ормузької протоки.

Попри зниження фрахтових ставок, вони залишаються дуже високими порівняно з історичними рівнями. Вартість додатково збільшують премії за страхування воєнних ризиків. ABN AMRO наголосив, що транспортування через Ормузьку протоку залишається можливим, але потребує значних витрат.

Перевантаження між танкерами допомагають підтримувати потоки, однак логістичні операції стали менш ефективними, ніж до конфлікту. Сира нафта довше надходить до НПЗ, а різке скорочення запасів залишає мало резервів на випадок нового шоку пропозиції.

Від початку 2026 року до кінця жовтня ціна Brent майже подвоїлася, а WTI зросла більш ніж на 80%. Надалі WTI подешевшала на 18%, а Brent — на 23%. Попри це, нафта залишалася приблизно на 50% дорожчою, ніж на початку року.

Банк прогнозує Brent на рівні $95 за барель наприкінці 2026 року та середню ціну $104 за барель у четвертому кварталі. Прогноз на кінець 2027 року становить $75 за барель. Це власний прогноз ABN AMRO, побудований на очікуванні перевищення пропозиції над споживанням і поступового відновлення запасів.

Закупівлі для поповнення виснажених резервів, за оцінкою банку, поглинатимуть частину майбутнього надлишку нафти та стримуватимуть зниження цін. Нормалізація маршрутів, витрат на фрахт і страхування відбуватиметься поступово.

Джерело: Terminal. За матеріалами: ABN AMRO.