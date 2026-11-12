ABN AMRO: ціни на дизпаливо зросли від початку року на 139%

Європейське дизпаливо від початку 2026 року до кінця жовтня подорожчало з $626 до $1 499 за тонну, або на 139%, повідомив ABN AMRO. Банк пов’язав дефіцит із пошкодженням НПЗ, обмеженим доступом до нафти та скороченням експорту. Відкладене до 2027 року технічне обслуговування потужностей на 1,5 млн барелів на добу підвищує ризик аварійних зупинок.

Ринок нафтопродуктів може залишатися напруженим довше, ніж ринок сирої нафти

ABN AMRO опублікував 11 листопада енергетичний прогноз на 2027 рік, у якому оцінив наслідки пошкодження нафтопереробної інфраструктури, перебоїв із сировиною, експортних обмежень і високої вартості морських перевезень.

Від початку 2026 року до кінця жовтня ціна європейського дизпалива зросла на 139% — із $626 до $1 499 за тонну. Бензин подорожчав на 77% — із $595 до $1 055 за тонну, а авіаційне пальне — на 128%, із $698 до $1 595 за тонну.

Від початку листопада ціни на нафтопродукти істотно знизилися разом із нафтовими котируваннями. Однак ABN AMRO визначив три чинники, які продовжують обмежувати пропозицію: фізичне пошкодження обладнання НПЗ, нестачу сирої нафти для переробки та скорочення експорту нафтопродуктів.

Найбільше завантаження НПЗ зменшилося в росії, на Близькому Сході та в Китаї. На Близькому Сході та в росії на доступні потужності вплинули атаки на підприємства й пов’язану інфраструктуру. У Китаї скорочення переробки пояснювалося обмеженим доступом до нафти, заборонами та квотами на експорт нафтопродуктів, а також зміною внутрішнього попиту через електрифікацію.

Робота китайських державних і великих незалежних НПЗ частково відновилася, але завантаження залишалося нижчим за мінімальні сезонні рівні 2021–2025 років. Експортні обмеження безпосередньо скорочували обсяги пального, доступні міжнародним покупцям.

ABN AMRO зазначив, що росія зазвичай експортує надлишки дизпалива та інших нафтопродуктів, тоді як Європа має протилежну структуру: експортує надлишковий бензин, але залежить від імпорту дизпалива. Атаки на російські НПЗ спричинили дефіцит бензину та змусили перенаправити частину звичайного дизельного профіциту на внутрішній ринок.

Відкладені ремонти створюють новий ризик для пропозиції

Європейські та інші НПЗ, користуючись високою маржею переробки, перенесли на 2027 рік технічне обслуговування, яке зачіпає близько 1,5 млн барелів на добу світових потужностей. ABN AMRO попередив, що відтермінування обов’язкових робіт підвищує ризик незапланованих зупинок.

Навіть припинення атак на російські НПЗ та повне відкриття Ормузької протоки не забезпечать негайного відновлення переробки. Складне обладнання ремонтується довше, а нові заводи виходять на номінальну потужність поступово через необхідність поетапного запуску взаємопов’язаних технологічних процесів.

Банк прогнозує, що нові потужності почнуть відчутно збільшувати пропозицію лише у другій половині 2027 року. Через ремонти, відкладене обслуговування та повільне завантаження нових НПЗ дефіцит нафтопродуктів може зберігатися довше, ніж дефіцит сирої нафти.

За прогнозом ABN AMRO, на початку 2027 року ціни на нафтопродукти залишатимуться високими, а потім істотно знизяться. На кінець 2027 року банк очікує ціну дизпалива на рівні $1 000 за тонну, бензину — $750 за тонну, авіаційного пального — $1 100 за тонну. Повну нормалізацію ринку прогнозують у 2028 році.

Джерело: Terminal. За матеріалами: ABN AMRO.