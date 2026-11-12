Ціна британського пільгового дизпалива знизилася на 6 пенсів за літр

Середня ціна постачання 5 тис. літрів пільгового дизпалива у Великій Британії знизилася за тиждень приблизно на 6 пенсів — до 108,6 пенса за літр. Діапазон пропозицій становив 102–120 пенсів. Зниження відбулося після падіння Brent із близько $118 наприкінці жовтня нижче $90 за барель 10 листопада.

Запаси постачальників і закупівлі за старими цінами затримують перенесення здешевлення нафти у вартість пального

Farmers Weekly 11 листопада повідомив про зниження цін на пільгове дизпаливо, яке використовують у сільському господарстві Великої Британії. Оцінка видання ґрунтувалася на пропозиціях чотирьох аграрних постачальників.

Середня ціна партії обсягом 5 тис. літрів становила 108,6 пенса за літр із доставленням. Найнижча пропозиція дорівнювала 102 пенсам, найвища — 120 пенсам за літр. Середній показник зменшився приблизно на 6 пенсів за тиждень.

Зниженню передувало падіння Brent із близько $118 за барель, або £88,67, наприкінці жовтня нижче $90, або £67,63, 10 листопада. Вранці 11 листопада Brent частково відновилася — приблизно до $93, або £69,89, за барель.

Головною причиною попереднього падіння котирувань стало послаблення побоювань щодо нової військової операції проти Ірану та перебоїв нафтового постачання через Ормузьку протоку. Водночас ризики судноплавства та невизначеність навколо переговорів зберігалися.

«Негайною реакцією ринку на результати стало різке падіння цін на нафту, і не виключено, що найближчими днями ми побачимо подальше зниження», — заявив менеджер із закупівель пального AF Патрік Крехан.

Патрік Крехан оцінив падіння ціни нафти від 30 жовтня приблизно у $20, або £15,03, за барель. Водночас він попередив, що відновлення конфлікту може повернути частину попереднього зростання.

Farmers Weekly наголосив, що здешевлення нафти не переходить безпосередньо й негайно в ціну пільгового дизпалива. На кінцеву вартість впливають гуртові котирування газойлю, витрати на переробку, дистрибуцію та доставлення, а також запаси постачальників. Пальне, придбане за вищими цінами, затримує перенесення ринкового зниження споживачам.

Акцизна ставка на пільгове дизпаливо залишатиметься на рівні 6,48 пенса за літр до 30 червня 2027 року. Збереження зниженої ставки було передбачено британським бюджетом на 2026 рік.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Farmers Weekly.