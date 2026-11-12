Ціна британського пільгового дизпалива знизилася на 6 пенсів за літр

Обновлено: Ноябрь 12, 2026.

Середня ціна постачання 5 тис. літрів пільгового дизпалива у Великій Британії знизилася за тиждень приблизно на 6 пенсів — до 108,6 пенса за літр. Діапазон пропозицій становив 102–120 пенсів. Зниження відбулося після падіння Brent із близько $118 наприкінці жовтня нижче $90 за барель 10 листопада.

Запаси постачальників і закупівлі за старими цінами затримують перенесення здешевлення нафти у вартість пального

Farmers Weekly 11 листопада повідомив про зниження цін на пільгове дизпаливо, яке використовують у сільському господарстві Великої Британії. Оцінка видання ґрунтувалася на пропозиціях чотирьох аграрних постачальників.

Середня ціна партії обсягом 5 тис. літрів становила 108,6 пенса за літр із доставленням. Найнижча пропозиція дорівнювала 102 пенсам, найвища — 120 пенсам за літр. Середній показник зменшився приблизно на 6 пенсів за тиждень.

Зниженню передувало падіння Brent із близько $118 за барель, або £88,67, наприкінці жовтня нижче $90, або £67,63, 10 листопада. Вранці 11 листопада Brent частково відновилася — приблизно до $93, або £69,89, за барель.

Головною причиною попереднього падіння котирувань стало послаблення побоювань щодо нової військової операції проти Ірану та перебоїв нафтового постачання через Ормузьку протоку. Водночас ризики судноплавства та невизначеність навколо переговорів зберігалися.

«Негайною реакцією ринку на результати стало різке падіння цін на нафту, і не виключено, що найближчими днями ми побачимо подальше зниження», — заявив менеджер із закупівель пального AF Патрік Крехан.

Патрік Крехан оцінив падіння ціни нафти від 30 жовтня приблизно у $20, або £15,03, за барель. Водночас він попередив, що відновлення конфлікту може повернути частину попереднього зростання.

Farmers Weekly наголосив, що здешевлення нафти не переходить безпосередньо й негайно в ціну пільгового дизпалива. На кінцеву вартість впливають гуртові котирування газойлю, витрати на переробку, дистрибуцію та доставлення, а також запаси постачальників. Пальне, придбане за вищими цінами, затримує перенесення ринкового зниження споживачам.

Акцизна ставка на пільгове дизпаливо залишатиметься на рівні 6,48 пенса за літр до 30 червня 2027 року. Збереження зниженої ставки було передбачено британським бюджетом на 2026 рік.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Farmers Weekly.

Автор:

(Всего статей: 2658)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: