Іран атакував навігаційну інфраструктуру в Ормузькій протоці на тлі відновлення експорту нафти

Іранські сили атакували навігаційні системи на оманському острові Дідамар в Ормузькій протоці. Про це 11 листопада повідомило Reuters із посиланням на три джерела. Попри інцидент, представники судноплавної галузі оцінюють можливий вплив на комерційні перевезення як обмежений завдяки наявності альтернативних систем. Водночас експорт нафти з Перської затоки у вересні та жовтні відновився до понад 80% довоєнного рівня.

Атака на навігаційні системи відбулася під час розширення альтернативних маршрутів експорту нафти

Три обізнані джерела підтвердили Reuters факт атаки на навігаційну інфраструктуру острова Дідамар, розташованого в Ормузькій протоці. Іранська сторона раніше заявила про знищення навігаційних систем противника.

Водночас незалежного підтвердження фактичного знищення обладнання Reuters не отримало. Джерела не надали кількісної оцінки пошкоджень. На відеозаписах зафіксовано дим над островом, а супутникові матеріали європейської програми Copernicus показали теплову активність.

Представники судноплавного сектору та морської безпеки повідомили агентству, що вплив атаки на комерційний рух може бути обмеженим. Однією з причин вони назвали функціонування інших навігаційних систем за межами атакованого об’єкта.

Паралельно експортери країн Перської затоки використовують альтернативні схеми перевезень для обходу обмежень. Зокрема, великі танкери транспортують нафту з портів регіону до районів перевалювання поблизу оманського Сохара та Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Одним із застосовуваних механізмів є перевалювання між суднами — ship-to-ship transfer. Воно дає змогу змінювати транспортне судно без заходу до звичайного перевалювального термінала.

За інформацією Reuters, у вересні та жовтні експорт нафти країн Перської затоки відновився до понад 80% рівня до початку війни. Цьому сприяли перевезення за підтримки американських військових і збільшення експорту Саудівської Аравії через червономорський порт Янбу.

Центральне командування Збройних сил США та міністерство інформації Оману на момент підготовки повідомлення не надали відповіді на запити Reuters щодо інциденту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.