Китай лідирує за споживанням вугілля, США — нафти й природного газу

Китай залишається найбільшим споживачем вугілля у світі, тоді як США посідають перше місце за споживанням нафти та природного газу. За даними інфографіки Visual Capitalist на основі Energy Institute Statistical Review of World Energy 2026, структура найбільших споживачів трьох основних видів викопного палива суттєво відрізняється.

Китай домінує у світовому споживанні вугілля

Споживання вугілля наведено у млн тонн нафтового еквівалента вугілля. Перше місце з великим відривом посідає Китай — 3 147,0 млн тонн. Індія перебуває на другій позиції з 787,2 млн тонн, США — на третій із 297,9 млн тонн.

До першої п’ятнадцятки найбільших споживачів вугілля входять:

Китай — 3 147,0 млн тонн;

Індія — 787,2 млн тонн;

США — 297,9 млн тонн;

Індонезія — 175,9 млн тонн;

Японія — 148,7 млн тонн;

Південна Африка — 124,4 млн тонн;

росія — 121,4 млн тонн;

Південна Корея — 97,4 млн тонн;

В’єтнам — 87,7 млн тонн;

Туреччина — 61,0 млн тонн;

Казахстан — 53,6 млн тонн;

Німеччина — 51,0 млн тонн;

Австралія — 49,8 млн тонн;

Польща — 45,8 млн тонн;

Тайвань — 43,7 млн тонн.

США залишаються найбільшим споживачем нафти

Споживання нафти наведено у млн барелів на добу. США посідають перше місце з показником 19,4 млн барелів на добу. Китай споживає 17,4 млн барелів на добу, Індія — 5,6 млн барелів на добу.

Рейтинг найбільших споживачів нафти має такий вигляд:

США — 19,4 млн барелів на добу;

Китай — 17,4 млн барелів на добу;

Індія — 5,6 млн барелів на добу;

Саудівська Аравія — 3,9 млн барелів на добу;

росія — 3,6 млн барелів на добу;

Японія — 3,3 млн барелів на добу;

Південна Корея — 2,8 млн барелів на добу;

Бразилія — 2,6 млн барелів на добу;

Канада — 2,4 млн барелів на добу;

Німеччина — 2,0 млн барелів на добу;

Іран — 2,0 млн барелів на добу;

Мексика — 1,8 млн барелів на добу;

Індонезія — 1,7 млн барелів на добу;

Сінгапур — 1,5 млн барелів на добу;

Франція — 1,4 млн барелів на добу.

США також очолюють рейтинг споживання природного газу

Споживання природного газу подано у трлн куб. футів на рік. США посідають перше місце з показником 32,3 трлн куб. футів. росія перебуває на другому місці з 17,0 трлн куб. футів, Китай — на третьому з 15,6 трлн куб. футів.

До першої п’ятнадцятки входять:

США — 32,3 трлн куб. футів на рік;

росія — 17,0 трлн куб. футів на рік;

Китай — 15,6 трлн куб. футів на рік;

Іран — 9,1 трлн куб. футів на рік;

Саудівська Аравія — 4,7 трлн куб. футів на рік;

Канада — 4,7 трлн куб. футів на рік;

Мексика — 3,5 трлн куб. футів на рік;

Японія — 3,2 трлн куб. футів на рік;

Німеччина — 2,8 трлн куб. футів на рік;

ОАЕ — 2,5 трлн куб. футів на рік;

Індія — 2,4 трлн куб. футів на рік;

Південна Корея — 2,2 трлн куб. футів на рік;

Єгипет — 2,2 трлн куб. футів на рік;

Велика Британія — 2,2 трлн куб. футів на рік;

Італія — 2,1 трлн куб. футів на рік.

Структура споживання різниться залежно від виду палива

Інфографіка показує різну географію попиту на викопне паливо. Китай має найбільше споживання вугілля — 3 147,0 млн тонн нафтового еквівалента, але за нафтою поступається США: 17,4 млн проти 19,4 млн барелів на добу. За природним газом розрив ще більший: 15,6 трлн куб. футів у Китаї проти 32,3 трлн куб. футів у США.

Індія посідає друге місце за вугіллям із 787,2 млн тонн і третє за нафтою з 5,6 млн барелів на добу, але лише 11-те за природним газом — 2,4 трлн куб. футів на рік.

росія, навпаки, посідає друге місце у світі за споживанням природного газу — 17,0 трлн куб. футів на рік, п’яте за нафтою — 3,6 млн барелів на добу та сьоме за вугіллям — 121,4 млн тонн.

Дані наведені за повний 2025 рік. Для перерахунку вугілля використано співвідношення: 1 ЕДж = 34,12 млн тонн вугільного еквівалента.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Statistical Review of World Energy 2026.