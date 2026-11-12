ОПЕК+: видобуток нафти у жовтні відновився до 97% довоєнного рівня

Країни ОПЕК+ у жовтні 2026 року збільшили видобуток нафти приблизно на 2,04 млн бар./добу — до 41,23 млн бар./добу. Це становить 97% обсягу лютого, що передував початку війни з Іраном. Найбільше виробництво наростила Саудівська Аравія. Дані оприлюднено 11 листопада в щомісячному звіті ОПЕК, який також засвідчив збереження прогнозів світового попиту на 2026–2027 роки.

Зростання видобутку в Перській затоці відбувається попри обмеження судноплавства через Ормузьку протоку

За даними ОПЕК, сукупний видобуток країн організації та її партнерів досяг у жовтні 41,23 млн бар./добу проти приблизно 39,19 млн бар./добу у вересні. Для порівняння, у лютому 2026 року цей показник становив 42,72 млн бар./добу.

Саудівська Аравія повідомила ОПЕК про збільшення власного видобутку з 8,372 млн бар./добу у вересні до 10,563 млн бар./добу в жовтні. Це найвищий показник із лютого, коли країна виробляла 10,882 млн бар./добу.

Reuters зазначає, що відновлення видобутку супроводжується поступовим відновленням експорту країн Перської затоки. Для обходу логістичних обмежень використовують альтернативні операційні схеми, зокрема перевалювання нафти між танкерами безпосередньо в морі.

Видобуток росії, за даними вторинних джерел ОПЕК, у жовтні зріс на 41 тис. бар./добу — до 8,668 млн бар./добу. Reuters пов’язує можливе поліпшення виробничих показників із тимчасовим зменшенням інтенсивності ударів по російських нафтопереробних підприємствах, не визначаючи це як єдину причину.

Прогнози попиту залишилися без змін. ОПЕК очікує зростання світового споживання нафти у 2026 році на 180 тис. бар./добу. На 2027 рік організація прогнозує збільшення на 2,55 млн бар./добу, до середнього рівня 108,3 млн бар./добу.

Збереження прогнозів відбулося після шести послідовних місяців їх перегляду в бік зниження. Таким чином, листопадовий звіт одночасно зафіксував суттєве відновлення фізичного видобутку та незмінність очікувань ОПЕК щодо майбутнього попиту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.