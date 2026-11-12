ЄЦБ: скорочення імпорту бензину до ЄС на 52% та зростання маржі НПЗ посилюють інфляційний тиск

Європейський центральний банк 11 листопада 2026 року оприлюднив дослідження впливу витрат і маржі нафтопереробки на інфляцію енергоносіїв у єврозоні. Наприкінці вересня морський імпорт бензину до ЄС був на 52% нижчим за рівень до початку конфлікту на Близькому Сході, а дизельного пального — на 56%. ЄЦБ встановив, що високі витрати на переробку можуть підтримувати паливну інфляцію навіть за зниження нафтових котирувань.

Вартість готового пального дедалі сильніше залежить від стану світової нафтопереробки, а не лише від ціни сирої нафти

У дослідженні ЄЦБ зазначено, що бойові дії на Близькому Сході, обмеження експорту через Ормузьку протоку та скорочення переробки в росії й Азії порушили глобальний баланс постачання нафтопродуктів. Наприкінці жовтня ф’ючерси на Brent перевищували $110/бар., що майже на 60% вище рівня до початку близькосхідного конфлікту.

За оцінкою банку, обсяги світової нафтопереробки помітно скоротилися порівняно з попередніми роками. НПЗ країн Близького Сходу зіткнулися з обмеженнями експорту, а азійські підприємства, залежні від близькосхідної нафти, — з необхідністю дорожчого заміщення сировини.

Китай із березня обмежував експорт нафтопродуктів для захисту внутрішнього постачання. Частину обмежень тимчасово послабили в липні та серпні. Водночас росія продовжила заборону експорту бензину й дизельного пального до кінця січня 2027 року, хоча для виробників дизпалива діяли окремі послаблення.

ЄЦБ зафіксував різну динаміку маржі переробки бензину та дизпалива. Європейська дизельна маржа зросла приблизно втричі порівняно з докризовим рівнем, тоді як бензинова маржа після підвищення до вересня різко послабилася в жовтні. Для зіставлення використовували котирування Eurobob і Brent, а також індикатори дизпалива в регіоні Амстердам–Роттердам–Антверпен.

Окремо дослідники розглянули податкову складову. Зниження акцизів у 2026 році було незначним порівняно зі зростанням вартості нафти, переробки та дистрибуції. ЄЦБ також встановив, що в окремі кризові періоди внесок маржі переробки в інфляцію моторного пального був майже таким самим важливим, як зміна ціни нафти.

Порівняння червневих і вересневих модельних оцінок ЄЦБ показало: навіть за нижчих припущень щодо вартості сирої нафти прогнозована енергетична інфляція могла бути вищою через дорожчі нафтопродукти. Саме тому банк враховує ф’ючерсні ціни бензину й дизпалива окремо від нафтових котирувань.

Джерело: Terminal. За матеріалами: European Central Bank.