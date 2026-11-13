Нігерія шостий місяць поспіль виконала квоту ОПЕК+ із видобутку нафти

Обновлено: Ноябрь 13, 2026.

Видобуток сирої нафти в Нігерії у жовтні 2026 року становив у середньому 1,51 млн барелів на добу, що відповідає 101% встановленої квоти ОПЕК+ у 1,5 млн барелів. Країна шостий місяць поспіль утримує виробництво на рівні квотного обмеження. Стабілізація нафтовидобутку пов’язана зі зменшенням операційних перебоїв, поліпшенням роботи виробничих потужностей і протидією незаконному відбору нафти.

Покращення операційної стабільності підтримує нафтовидобуток найбільшого африканського виробника ОПЕК

OilPrice.com 12 листопада повідомило з посиланням на Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC), що середньодобовий видобуток сирої нафти в Нігерії у жовтні становив 1,51 млн барелів.

Разом із газовим конденсатом загальний обсяг виробництва рідких вуглеводнів досяг 1,688 млн барелів на добу.

Конденсат не враховується під час визначення виконання квот ОПЕК+, тому для оцінювання відповідності виробничим обмеженням використовується саме показник видобутку сирої нафти.

За даними регулятора, результат жовтня становив 101% квотного рівня, установленого для Нігерії.

У NUPRC пояснили стабільність нафтовидобутку поліпшенням операційної діяльності, збільшенням фактичного часу роботи виробничих об’єктів і забезпеченням безперебійніших потоків сирої нафти.

Виробничі результати та подальші цілі

У травні 2026 року Нігерія досягла 15-місячного максимуму видобутку на рівні 1,53 млн барелів на добу. Це був найвищий показник із січня 2025 року.

На початку війни в Ірані нігерійська влада прагнула оперативно збільшити видобуток приблизно на 100 тис. барелів на добу, щоб використати можливості, які виникли через порушення глобальних нафтових потоків.

Раніше країна регулярно стикалася з труднощами виконання квот через диверсії, крадіжки нафти та розливи, які призводили до перебоїв в експортних операціях.

За інформацією видання, посилення заходів проти незаконного відбору нафти та пошкодження інфраструктури в дельті Нігеру сприяло відновленню виробничих показників.

Нігерія також планує збільшити видобуток сирої нафти до 2 млн барелів на добу у 2027 році. Таку ціль озвучив виконавчий віцепрезидент державної нафтової компанії NNPC Уді Нтіа.

Відновлення стабільного нафтовидобутку в Нігерії відбувається на тлі глобальних порушень маршрутів постачання, пов’язаних із воєнними діями на Близькому Сході.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OilPrice.com

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

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