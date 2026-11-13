Судновий газойль у Фуджейрі подорожчав на $98 за тонну за два дні: премія до Сінгапуру досягла $427

12 листопада 2026 року ціна низькосірчистого суднового газойлю LSMGO у Фуджейрі зросла за добу на $39 за тонну. За два дні сумарне подорожчання досягло $98 за тонну. За даними ENGINE, премія Фуджейри до Сінгапуру за LSMGO становила $427 за тонну, а до китайського Чжоушаня — $355. Одночасно в регіональному бункерувальному центрі зберігалася обмежена доступність усіх основних видів суднового пального. Дані свідчать про локальну цінову напруженість, хоча самі собою не характеризують вартість автомобільного дизпального або обсяги його експорту з Близького Сходу.

У Фуджейрі LSMGO подорожчав на $39 за тонну за добу

Бункерувальний ринок Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах 12 листопада 2026 року продемонстрував значне зростання цін на низькосірчистий судновий газойль.

За даними ENGINE станом на 17:00 за сінгапурським часом, що відповідає 09:00 GMT, ціна LSMGO у Фуджейрі збільшилася на $39 за тонну за останню добу.

Сумарне зростання за два дні становило $98 за тонну.

Для порівняння, у Сінгапурі LSMGO за останню добу подорожчав на $19 за тонну, тоді як у китайському Чжоушані подешевшав на $6.

Таким чином, за добу Фуджейра випередила Сінгапур за абсолютним приростом ціни на $20 за тонну, а Чжоушань — на $45.

Різноспрямована динаміка відображає суттєві відмінності поточних умов на регіональних ринках суднового газойлю.

Водночас наведені дані не містять повної інформації про фізичні обсяги угод або структуру попиту, тому встановити точні причини локального подорожчання лише за зміною котирувань неможливо.

Премія Фуджейри до Сінгапуру збільшилася до $427 за тонну

Після добового подорожчання цінова премія Фуджейри за LSMGO порівняно із Сінгапуром досягла $427 за тонну.

За останню добу вона збільшилася на $20 за тонну.

Премія Фуджейри до Чжоушаня становила $355 за тонну, збільшившись за добу на $45.

ENGINE також навело порівняння з іншими азійськими бункерувальними центрами:

до південнокорейського Пусана — премія $407 за тонну;

до малайзійського Порт-Кланга — $277 за тонну;

до Гонконгу — $363 за тонну.

За останню добу відповідні премії збільшилися на $57, $26 і $8 за тонну.

Отже, Фуджейра залишалася суттєво дорожчим ринком LSMGO порівняно з усіма зазначеними портами.

При цьому динаміка інших видів суднового пального була неоднаковою.

Ціна низькосірчистого суднового мазуту VLSFO у Фуджейрі зросла лише на $2 за тонну, а високосірчистий мазут HSFO подешевшав на $13.

Таким чином, різке подорожчання LSMGO не супроводжувалося аналогічним зростанням цін усіх видів бункерувального пального.

Обмежена доступність суднового пального зберігається на тлі логістичних ризиків

За інформацією ENGINE, у Фуджейрі залишалася обмеженою доступність усіх трьох основних видів суднового пального як для найближчих строків постачання, так і для пізніших дат.

Джерело: ENGINE