Запаси бензину у США збільшилися на 1,8 млн барелів, нафти — на 4,7 млн барелів

Комерційні запаси сирої нафти у США за тиждень до 6 листопада збільшилися на 4,7 млн барелів, до 414,4 млн барелів. Одночасно запаси автомобільного бензину зросли на 1,8 млн барелів, а середніх дистилятів — на 4,1 млн барелів. Дані американського Управління енергетичної інформації (EIA), оприлюднені 12 листопада, засвідчили одночасне накопичення сировини та основних видів моторного пального.

Американський ринок завершив звітний тиждень збільшенням запасів основних нафтопродуктів

За даними EIA, які наводить OilPrice.com, комерційні запаси сирої нафти у США досягли 414,4 млн барелів. Попри тижневе збільшення на 4,7 млн барелів, цей показник залишався на 4% нижчим за середній рівень для відповідного періоду попередніх п’яти років.

Загальні комерційні запаси нафти та нафтопродуктів за звітний період збільшилися на 11,4 млн барелів.

Запаси автомобільного бензину зросли на 1,8 млн барелів після скорочення приблизно на 200 тис. барелів попереднього тижня. Водночас середньодобове виробництво бензину зменшилося до 9,6 млн барелів.

Запаси середніх дистилятів, до яких належать дизельне та пічне пальне, збільшилися на 4,1 млн барелів. Середньодобове виробництво цієї групи продуктів знизилося до 5,1 млн барелів. Попри збільшення запасів, їхній рівень залишався на 8% нижчим за п’ятирічний сезонний показник.

Споживання нафтопродуктів

Загальний обсяг постачання нафтопродуктів на внутрішній ринок США, який EIA використовує як індикатор попиту, за останні чотири тижні становив у середньому 20,8 млн барелів на добу. Це на 0,9% більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Середній чотиритижневий попит на автомобільний бензин становив 8,7 млн барелів на добу. Для середніх дистилятів відповідний показник дорівнював 3,9 млн барелів на добу, що на 4,2% перевищувало торішній рівень.

Опубліковані дані EIA також відрізнялися від попередніх оцінок Американського інституту нафти (API), який повідомляв про збільшення запасів сирої нафти на 9 млн барелів.

Таким чином, офіційна статистика зафіксувала зростання запасів бензину навіть за умов зменшення його середньодобового виробництва. Для оцінювання балансу ринку важливими залишаються одночасні зміни виробництва, запасів і фактичного попиту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OilPrice.com.