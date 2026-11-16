Дизпальне у США подешевшало нижче $6 за галон уперше за два місяці: від вересневого максимуму ціна впала на 8%

Середня роздрібна ціна дизельного пального у США 14 листопада 2026 року знизилася до $5,998 за американський галон — уперше за два місяці опустившись нижче $6. Про це Reuters повідомило 15 листопада з посиланням на GasBuddy. Порівняно з рекордним рівнем $6,519 за галон, зафіксованим 22 вересня, дизпальне подешевшало на $0,521, або приблизно на 8%. Зниження пов’язують із послабленням геополітичної напруженості, сезонним скороченням попиту та відновленням роботи НПЗ після ремонтів. Водночас ризики для міжнародної пропозиції дизпального зберігаються.

Середня ціна дизпального знизилася до $5,998 за галон

Американський ринок дизельного пального 14 листопада 2026 року подолав психологічну цінову позначку $6 за галон після приблизно двох місяців перебування вище цього рівня.

Як повідомило Reuters 15 листопада, за даними сервісу моніторингу паливних цін GasBuddy, середня роздрібна ціна дизпального становила $5,998 за американський галон. Для порівняння, 22 вересня було зафіксовано рекордний показник $6,519 за галон. Отже, зниження від вересневого максимуму становило $0,521 за галон, або приблизно 7,99%.

Один американський галон дорівнює приблизно 3,785 л. У перерахунку на літр середня ціна 14 листопада становила близько $1,585/л, а вересневий максимум — $1,722/л. Таким чином, різниця дорівнює приблизно $0,138/л без перерахунку у гривні та без коригування на відмінності американського й українського оподаткування пального.

За даними Reuters, дизпальне у США почало встановлювати нові цінові рекорди на початку вересня.

3 вересня його середня вартість досягла $5,820 за галон, перевищивши попередній максимум, зафіксований після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

10 вересня ціна перевищила $6 за галон, а 22 вересня досягла історичного максимуму. У Каліфорнії, де нафтопереробні потужності обмеженіші, а вимоги до характеристик пального відрізняються від інших штатів, роздрібні ціни дизпального протягом кризового періоду ненадовго перевищували $10 за галон.

Зниження Brent і сезонного попиту послабило ціновий тиск

Reuters пов’язує поточне здешевлення дизпального з кількома одночасними чинниками. Насамперед зменшилася вартість сирої нафти. За даними агентства, ф’ючерси Brent протягом попередніх двох тижнів подешевшали на 18,5%. Це знизило сировинну складову виробництва нафтопродуктів. Водночас сезонні умови сприяють послабленню попиту на автомобільне пальне.

Керівник напряму нафтового аналізу GasBuddy Патрік Де Гаан зазначив, що восени зазвичай скорочується інтенсивність автомобільних поїздок, а завершення сезону ураганів зменшує ризики порушень роботи НПЗ на узбережжі Мексиканської затоки. Додатковим чинником є завершення значної частини планових ремонтів нафтопереробних підприємств до листопада, що дозволяє збільшувати виробництво. Таким чином, поточне зниження роздрібних цін пояснюється поєднанням дешевшої сировини, сезонного попиту та поліпшення умов виробництва.

Податкові послаблення забезпечили обмежений ефект

Адміністрація президента США Дональда Трампа протягом паливної кризи запровадила низку заходів для стримування витрат споживачів. Серед них — тимчасове послаблення федеральних податкових обмежень щодо спеціально маркованого дизпального, пом’якшення частини санкційних обмежень на російське пальне та програма підтримки фермерів обсягом $8 млрд. За оцінкою Reuters, ці заходи забезпечили лише обмежене полегшення, оскільки ринок продовжував відчувати наслідки війни з Іраном та порушень міжнародного постачання. Висока вартість дизпального збільшувала витрати автомобільних перевізників, аграрних підприємств та інших споживачів і була одним із чинників інфляційного тиску.

Попри поточне зниження роздрібних цін, середня вартість дизпального залишається суттєво вищою за рівні, характерні для періоду до загострення міжнародної паливної кризи.

Джерело: Reuters