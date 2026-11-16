Іран повідомив про пожежу на нафтовому танкері після підриву на міні в Ормузькій протоці

Обновлено: Ноябрь 16, 2026.

14 листопада 2026 року військово-морські сили Ірану заявили про пожежу на нафтовому танкері після його ймовірного зіткнення з морською міною у східній частині Ормузької протоки. Reuters повідомило, що незалежно підтвердити цю інформацію на момент публікації не вдалося. Інцидент став черговим повідомленням про загрозу безпеці судноплавства на одному з ключових маршрутів міжнародної торгівлі нафтою.

Повідомлення про підрив танкера підкреслює збереження загроз для морського транспортування нафти

За інформацією Reuters від 14 листопада, іранські державні медіа з посиланням на військово-морські сили країни повідомили, що вранці суботи нафтовий танкер загорівся після зіткнення з морською міною у східній частині Ормузької протоки.

Агентство окремо наголосило, що не змогло оперативно перевірити достовірність повідомлення. Таким чином, на момент публікації інформація про причину пожежі залишалася непідтвердженою незалежними джерелами. У повідомленні не наведено назви судна, його прапора, вантажопідйомності, обсягу вантажу або інформації про можливі втрати нафти. Також не зазначено даних про постраждалих членів екіпажу чи масштаби  пошкоджень. Reuters нагадало, що Іран запровадив обмеження для суден, які намагаються пройти через Ормузьку протоку. Іранська сторона також здійснювала атаки на кораблі, які, за її твердженням, порушували встановлені обмеження.

Ці дії відбуваються на тлі спроб Тегерана посилити контроль над стратегічним морським маршрутом і використати обмеження судноплавства як засіб тиску на США. Повідомлення про новий інцидент свідчить про те, що загрози фізичній безпеці нафтових перевезень залишаються актуальними навіть за умов відновлення частини експортних потоків із Перської затоки.

 

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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