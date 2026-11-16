США продовжують на 90 днів послаблення обмежень морських перевезень нафти й бензину між власними портами

Обновлено: Ноябрь 16, 2026.

14 листопада 2026 року Bloomberg повідомило про рішення адміністрації Дональда Трампа продовжити на 90 днів виняток із вимог закону Джонса, який обмежує перевезення вантажів між американськими портами суднами під іноземними прапорами. Захід спрямований на зниження логістичних витрат і вартості енергоносіїв. За даними адміністрації, попередні послаблення дали змогу перевезти додатково 90 млн барелів продукції між портами США.

Розширення доступу до іноземного флоту підтримує внутрішню логістику бензину, нафти та інших енергоносіїв

Президент США Дональд Трамп вирішив продовжити ще на 90 днів дію винятку з вимог закону Джонса (Jones Act), який зазвичай дозволяє перевозити вантажі між американськими портами лише суднами, що належать американським власникам, ходять під прапором США та експлуатуються американськими операторами.

Як повідомило Bloomberg із посиланням на представника Білого дому, новий період послаблення має розпочатися опівночі понеділка за нью-йоркським часом. Рішення ухвалене за два дні до завершення попереднього дозволу, що забезпечує безперервність його дії.

За даними уряду США, які проаналізував Інститут Катона, після першого запровадження винятку в березні 2026 року іноземні судна здійснили 338 рейсів. Серед них були перевезення техаської нафти до Пенсильванії та пропану до Пуерто-Рико. Представник Білого дому повідомив, що Каліфорнія отримала 23 млн барелів додаткових нафтопродуктів проти 8 млн барелів за аналогічний період попереднього року.

Загалом від початку дії послаблень між американськими портами перевезено додатково 90 млн барелів продукції, переважно нафтопродуктів. Найбільшу вигоду від механізму, за оцінкою адміністрації, отримали перевезення бензину, сирої нафти та відновлюваного пального. У межах чинного дозволу забезпечено транспортування приблизно 13 млн барелів продукції. Понад третину цього обсягу становив бензин, ще близько 28% — сира нафта.

Нафтова та хімічна промисловість підтримує послаблення, зазначаючи, що воно забезпечує ефективніші та дешевші перевезення. Водночас американські суднобудівні компанії та їхні представники виступали проти продовження винятку, вказуючи на необхідність захисту національного суднобудування. Після звуження механізму в серпні застосування винятку передбачає індивідуальну перевірку доступності американських суден за участю Морської адміністрації США.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Bloomberg

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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