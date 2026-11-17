17 листопада 2026 року Associated Press повідомило про атаку безпілотників на промислові об’єкти в Уфі та Салаваті, що розташовані в російському Башкортостані. Місцева влада заявила про відбиття атаки та відсутність критичних пошкоджень підприємств. Водночас незалежне російське видання ASTRA повідомило про значну пожежу на нафтопереробному й нафтохімічному комплексі «Газпром нефтехим Салават». Підприємство розташоване приблизно за 1300 км від українського кордону. Масштаб можливих пошкоджень, стан технологічних установок і вплив на виробництво дизпального на момент повідомлення незалежно не підтверджені.

У Башкортостані повідомили про атаку на промислові райони Уфи та Салавата

У ніч на 17 листопада 2026 року російський регіон Башкортостан зазнав масованої атаки безпілотників.

За повідомленням Associated Press, регіональна влада заявила про роботу протиповітряної оборони поблизу промислових зон міст Уфа та Салават.

Місцеві посадовці стверджували, що атаку відбито, підприємства працюють у звичайному режимі, а критичних пошкоджень промислової інфраструктури немає.

Водночас незалежне російське видання ASTRA оприлюднило повідомлення про масштабну пожежу на території нафтопереробного й нафтохімічного комплексу «Газпром нефтехим Салават».

Associated Press зазначає, що підприємство розташоване приблизно за 1300 км на схід від українського кордону та раніше вже зазнавало атак.

Таким чином, повідомлення місцевої влади та незалежного видання містять різні оцінки наслідків атаки.

На момент публікації не було підтверджених відомостей про те, які саме технологічні об’єкти могли постраждати, чи зупинялася первинна переробка нафти та чи обмежувався випуск окремих видів нафтопродуктів.

Можливі пошкодження нафтопереробного комплексу потребують окремої оцінки

«Газпром нефтехим Салават» є великим російським промисловим комплексом, який поєднує нафтопереробні та нафтохімічні виробництва.

Для оцінювання впливу атаки на паливний ринок необхідно встановити, чи зазнали пошкоджень установки, безпосередньо пов’язані з переробкою сирої нафти та виробництвом моторного пального.

Пожежа на території підприємства не обов’язково означає припинення роботи всього комплексу.

Залежно від розташування пошкодженого обладнання наслідки можуть стосуватися окремих технологічних процесів, резервуарного господарства, допоміжних систем або виробничих установок.

Тому без достовірної інформації про характер пошкоджень не можна визначити обсяг можливого скорочення виробництва дизельного пального.

Так само немає підстав оцінювати потенційні втрати за повною проєктною потужністю підприємства.

Нові атаки збільшують невизначеність щодо російського виробництва дизпального

Подія в Салаваті відбулася на тлі попередніх атак на російські нафтопереробні потужності, які вже створили проблеми для внутрішнього паливного забезпечення та зовнішньої торгівлі нафтопродуктами.

Раніше «Термінал» повідомляв, що атаки зачепили російські НПЗ, на які припадає приблизно 55% виробництва бензину й дизпального.

Цей показник характеризує частку підприємств, які зазнали атак, у загальному виробництві. Він не означає, що росія втратила 55% фактичного випуску пального.

Для міжнародного ринку дизпального наслідки нової атаки залежатимуть від того, чи вплине вона на фізичні обсяги переробки та доступний експортний ресурс.

Поки відсутні підтверджені відомості про скорочення виробництва на підприємстві в Салаваті, подію слід розглядати як додатковий виробничий ризик, а не як встановлений факт зменшення пропозиції дизпального.

Подальше значення матимуть дані про стан технологічних установок, терміни можливого ремонту та фактичні обсяги відвантажень нафтопродуктів.

Джерело: Associated Press, 17.11.2026 — Ukraine strikes major Russian bridge as aerial attacks escalate.

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Indian Oil отримала дозвіл на комерційне виробництво альтернативного авіапального: НПЗ у Паніпаті орієнтується на потреби 2027 року

Головні тези: Індійська державна нафтова компанія Indian Oil Corporation 17 листопада 2026 року повідомила про отримання державних дозволів на комерційне постачання сталого авіаційного пального (SAF) із нафтопереробного заводу в Паніпаті. За словами голови компанії А. С. Сахні, підприємство зможе забезпечити обсяг SAF, необхідний для виконання індійської цілі щодо 1% домішування цього виду пального на міжнародних авіарейсах у 2027 році. Перед ухваленням рішень про нові інвестиції компанія планує укласти угоди з авіаперевізниками. Розвиток альтернативного авіапального має значення для структури ринку середніх дистилятів, хоча безпосереднього збільшення виробництва автомобільного дизпального не передбачає.

НПЗ у Паніпаті отримав дозвіл на комерційне постачання SAF

Індійська Indian Oil Corporation отримала необхідні державні погодження для постачання сталого авіаційного пального у комерційних обсягах із підприємства в місті Паніпат на півночі Індії.

Про це 17 листопада 2026 року повідомило Reuters із посиланням на виступ голови компанії А. С. Сахні на галузевому заході.

SAF (Sustainable Aviation Fuel) — альтернативне авіаційне пальне, яке за відповідності встановленим стандартам може використовуватися в сумішах із традиційним реактивним пальним.

Для його виробництва можуть застосовуватися різні види сировини, зокрема використана харчова олія та відходи сільського господарства.

Indian Oil розглядає виробництво SAF як один із напрямів розвитку низьковуглецевих паливних технологій.

Отримання державних дозволів є важливим регуляторним етапом, проте саме по собі не підтверджує досягнення підприємством повного комерційного завантаження.

Компанія орієнтується на ціль домішування 1% SAF у 2027 році

За словами А. С. Сахні, виробничі можливості підприємства в Паніпаті дозволять забезпечити обсяг SAF, необхідний для виконання індійської цілі щодо 1% домішування сталого авіаційного пального на міжнародних рейсах у 2027 році.

Цей показник є цільовою часткою домішування, а не темпом приросту всього виробництва авіаційного пального в Індії.

Reuters також повідомляє, що Indian Oil планує укласти домовленості з авіакомпаніями щодо майбутніх закупівель SAF, перш ніж брати на себе нові інвестиційні зобов’язання.

Така послідовність дозволяє компанії пов’язувати розвиток виробничих потужностей із підтвердженим попитом споживачів.

У серпні представники Indian Oil повідомляли про плани запустити перше виробництво SAF у Паніпаті протягом двох місяців і розглянути інвестиційне рішення щодо другого підприємства через п’ять-шість місяців.

Водночас повідомлення від 17 листопада не містить підтверджених показників фактичного добового виробництва SAF або обсягів його реалізації.

Розвиток SAF змінює структуру паливного ринку, але не замінює дизпальне

Для міжнародного ринку середніх дистилятів розвиток альтернативного авіапального становить інтерес через можливість поступового заміщення частини традиційного реактивного пального.

Однак SAF не є безпосереднім замінником автомобільного дизельного пального.

Виробництво цих продуктів може використовувати різні технологічні процеси, сировину та виробничі потужності. Тому збільшення виробництва SAF не означає автоматичного збільшення пропозиції автомобільного дизпального.

Для оцінювання можливого впливу на ринок дизпального необхідно враховувати, чи конкурують відповідні виробництва за спільну сировину, водень, енергетичні ресурси або окремі технологічні установки.

Водночас розвиток альтернативних рідких палив може зменшувати залежність окремих транспортних секторів від традиційних нафтопродуктів.

Для європейського ринку досвід Indian Oil має значення насамперед як приклад поєднання державних цільових показників, регуляторних дозволів та комерційних контрактів для розвитку альтернативного пального.

Для України це також актуальний напрям технологічної диверсифікації, проте наведене повідомлення не містить даних, які дозволяли б оцінити економічну доцільність аналогічного виробництва на українських підприємствах.

Джерело: Reuters