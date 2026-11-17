17 листопада 2026 року світові ціни на нафту зросли приблизно на 1% на тлі нових загроз морському судноплавству в Ормузькій протоці та очікуваного скорочення комерційних запасів нафти у США. Водночас відновлення близькосхідного експорту й перспективи надлишку пропозиції обмежували подорожчання. Brent торгувалася по $93,50/бар., WTI — по $86,56/бар.

Загрози морським перевезенням підтримують котирування, попри очікування надлишку нафти

За повідомленням Reuters від 17 листопада, станом на 18:48 GMT ф’ючерси на Brent подорожчали на $1,06/бар., або 1,15%, до $93,50/бар. Американська WTI зросла на $0,84/бар., або 0,98%, до $86,56/бар.

Попри денне підвищення, від початку листопада Brent втратила 20%, а WTI — 16%. Ця динаміка відображає зміну очікувань учасників ринку щодо доступності близькосхідної нафти.

Серед чинників підтримки цін Reuters називає продовження атак на судна в Ормузькій протоці. 17 листопада іранські безпілотники атакували американську військову радіолокаційну систему в Бахрейні. Того самого дня повідомлялося про судно, яке двічі зазнало удару в протоці, після чого місцеперебування його екіпажу залишалося невідомим.

Додатковим чинником стали очікування скорочення запасів сирої нафти у США, зафіксовані опитуванням Reuters.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство повідомило про перспективу повернення світового нафтового ринку до надлишку пропозиції у четвертому кварталі. Причиною агентство називає швидше відновлення близькосхідного експорту порівняно зі зростанням світового попиту.

Вартість морських перевезень нафти також знижувалася, що Reuters пов’язує зі скороченням ризикової премії у фрахті. Експортери Перської затоки збільшували постачання в напрямку довоєнних обсягів.

Боб Явгер, директор із ф’ючерсів на енергоносії Mizuho, зазначив, що перспективи надлишкової пропозиції компенсують частину цінового ефекту геополітичного загострення.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.