17 листопада британський центр морської безпеки UK Maritime Trade Operations повідомив про повторний напад на танкер поблизу узбережжя Оману. Після нового удару на судні виникла пожежа, а місцеперебування екіпажу залишилося невідомим. Інцидент став черговим свідченням небезпеки для комерційного судноплавства на одному з ключових маршрутів транспортування енергоресурсів.

Повторна атака сталася за 7 морських миль на північ від оманського Хасаба

За повідомленням Reuters від 17 листопада, танкер, який проходив через Ормузьку протоку, зазнав другого нападу на північ від портового міста Хасаб в Омані.

Британська організація UK Maritime Trade Operations (UKMTO), яка отримує та поширює повідомлення про загрози торговельному судноплавству, зазначила, що повторний удар стався на відстані 7 морських миль, або приблизно 13 км, на північ від Хасаба.

Внаслідок удару на борту виникла пожежа. Ступінь пошкодження танкера після другої атаки залишався невідомим. UKMTO повідомила про втрату інформації щодо місцеперебування екіпажу, посилаючись на дані організації морської безпеки.

Перший напад на це судно стався 16 листопада. Тоді внаслідок влучання та пожежі в машинному відділенні танкер утратив можливість самостійно рухатися. Після першого інциденту UKMTO повідомляла, що екіпаж перебуває в безпеці.

Нова атака змінила ситуацію: після повторного ураження інформації про стан моряків не було. На момент оприлюднення повідомлення додаткові відомості про пошкодження судна та наслідки інциденту були відсутні.

Інцидент відбувся на тлі збереження загроз для судноплавства в Ормузькій протоці. Безпека проходження танкерів залишається важливим питанням для операторів морських перевезень, які використовують цей маршрут.

Водночас Reuters не наводить у цьому повідомленні оцінки втрат нафтових вантажів, зміни фрахтових ставок або конкретного впливу інциденту на міжнародні котирування нафти й нафтопродуктів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.