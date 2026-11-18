De Nederlandsche Bank повідомив, що від січня до 9 листопада ціна дизпалива збільшилася приблизно з €1,80 до €2,35 за літр. Частка сирої нафти в кінцевій ціні зросла з 20% до 25%, а витрат і маржі переробки — з 8% до 19%, що відображає дефіцит готових нафтопродуктів.

Подорожчання дизпалива спричинили одночасне зростання вартості нафти та маржі НПЗ

Центральний банк Нідерландів 17 листопада оприлюднив аналіз складових роздрібної ціни дизпалива. У січні 2026 року літр коштував приблизно €1,80. Сира нафта формувала 20% ціни, витрати й маржа переробки — 8%, дистрибуція та торговельна маржа — 24%, акциз — 31%, ПДВ та інші непрямі податки — 18%.

До 9 листопада ціна зросла приблизно до €2,35 за літр. Частка сирої нафти збільшилася до 25%, але ще сильніше зросла частка витрат і маржі переробки — до 19%.

Маржа переробки, або різниця між ціною готового пального та вартістю сирої нафти, відображає витрати НПЗ і дохідність перероблення. De Nederlandsche Bank пояснює її зростання глобальним дефіцитом бензину та дизпалива.

Війна з Іраном порушила виробництво і транспортування нафтопродуктів на Близькому Сході. На світовий ринок також надходять менші обсяги продуктів російської переробки. Унаслідок цього бензин і дизпаливо подорожчали сильніше, ніж сира нафта, розширивши різницю між цінами на сировину та готове пальне.

Додатковий тиск створили витрати на перевезення сирої нафти й енергію, необхідну для роботи НПЗ. Збільшені виробничі витрати та маржа переходять у кінцеву ціну дизпалива на АЗС.

Фіксований акциз зменшив свою частку, але абсолютна сума ПДВ зросла

Витрати й маржа дистрибуції залишалися порівняно стабільними в абсолютному вираженні. Те саме стосується акцизу, який стягується як фіксована сума з кожного літра.

Через подорожчання пального частка акцизу скоротилася з 31% у січні до 23% станом на 9 листопада. Частка витрат і маржі дистрибуції зменшилася з 24% до 15%.

ПДВ нараховується як відсоток від ціни, тому його абсолютна сума автоматично збільшується разом із вартістю пального. Частка ПДВ та інших непрямих податків залишилася приблизно на рівні 18%.

У перший тиждень листопада сира нафта дещо подешевшала. Центральний банк пов’язує це, зокрема, з відновленням експорту з Перської затоки до рівнів, близьких до довоєнних. Водночас високі витрати й маржа переробки продовжували підтримувати роздрібну ціну дизпалива.

Джерело: Terminal. За матеріалами: De Nederlandsche Bank.