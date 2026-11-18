Brent 18 листопада подешевшала на 1,28% — до $91,95 за барель, а WTI втратила 3,2% і завершила торги на рівні $83,26. Тиск на котирування посилили дані EIA: запаси нафти, бензину та дистилятів у США зросли більше, ніж очікував ринок.

Збільшення запасів посилило очікування глобального профіциту нафти

Ф’ючерси на Brent за підсумками торгів 18 листопада знизилися на $1,19, або 1,28%, до $91,95 за барель. Американська WTI подешевшала на $2,75, або 3,2%, до $83,26 за барель — найнижчого рівня від 26 серпня.

Упродовж сесії Brent втрачала понад $2 за барель, а падіння WTI перевищувало $4. Обидва еталонні сорти прямували до місячного зниження приблизно на 20% на тлі відновлення експорту з Близького Сходу та здешевлення морських перевезень.

За тиждень, що завершився 13 листопада, комерційні запаси сирої нафти у США збільшилися на 3,4 млн барелів — до 417,8 млн барелів. Опитані Reuters аналітики очікували приросту лише на 58 тис. барелів.

Запаси бензину зросли на 5,2 млн барелів — до 215,9 млн барелів, тоді як прогноз передбачав збільшення на 1,6 млн барелів. Запаси дистилятів, до яких належать дизпаливо та пічне паливо, підвищилися на 1,6 млн барелів — до 104,9 млн барелів. Ринковий прогноз становив 1,3 млн барелів.

Зростання запасів відновило тиск продавців на нафтові ф’ючерси. Водночас воєнні дії навколо Ормузької протоки обмежили падіння: Іран повідомив про удари по американських об’єктах у Кувейті після атаки США на острів Кешм.

«Атаки за участю Ірану та на комерційне судноплавство все ще загрожують постачанню через Ормузьку протоку, але ці ризики мають обмежену підтримку проти очікувань глобального профіциту», — заявили аналітики Gelber & Associates.

Різниця між Brent і WTI розширилася приблизно до двотижневого максимуму. Аналітикиня Sparta Commodities Джун Го пояснила сильніше падіння WTI закриттям арбітражних маршрутів зі США до Азії та Північно-Західної Європи, а також збільшенням запасів на американському узбережжі Мексиканської затоки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters