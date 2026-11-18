Американські нафтопереробні заводи нарощують виробничу активність після завершення ремонтних робіт. За прогнозом S&P Global Energy CERA, завантаження НПЗ США збільшиться з 16,57 млн барелів на добу в листопаді до 17,01 млн барелів на добу в грудні 2026 року. Зростання переробки відбувається на тлі перебудови світових потоків нафтопродуктів і скорочення близькосхідного експорту.

Американська нафтопереробка збільшує участь у забезпеченні світового ринку пальним

17 листопада S&P Global Energy опублікувало огляд Commodity Tracker, у якому розглянуло зміну міжнародної торгівлі нафтопродуктами та перспективи завантаження американських нафтопереробних потужностей.

За оцінкою S&P Global Commodities at Sea, частка США у світовій торгівлі дизельним пальним у 2026 році досягла 22%. Середній американський експорт становив 1,3 млн барелів на добу за загального світового обсягу торгівлі 5,97 млн барелів на добу.

У 2025 році відповідні показники становили 17%, 1,2 млн та 6,9 млн барелів на добу.

За даними від початку листопада 2026 року, американські експортні потоки збільшилися до 1,6 млн барелів на добу за загального світового обсягу 5,68 млн барелів на добу. Це відповідало приблизно 25% світової торгівлі дизпальним.

Одним із чинників зміни торговельної структури стало скорочення близькосхідних постачань. У жовтні експорт нафтопродуктів із Близького Сходу становив лише 3,6 млн барелів на добу, або близько 51% довоєнного рівня.

За прогнозом S&P Global Energy CERA, у грудні обсяг переробки нафти у США збільшиться до 17,01 млн барелів на добу проти приблизно 16,57 млн у листопаді в міру завершення ремонтів.

Аналітики CERA також прогнозують зростання американського експорту дизпального до 1,39 млн барелів на добу у 2027 році проти 1,34 млн у 2026 році та 1,17 млн у 2025 році.

Таким чином, наведені S&P Global показники відображають посилення ролі американських НПЗ у міжнародній торгівлі нафтопродуктами в умовах обмеженого близькосхідного експорту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Energy.