Оман та Іран 17 листопада обговорили безпеку морських коридорів і безперешкодний рух світової торгівлі через Ормузьку протоку. Переговори відбувалися на тлі повторної атаки на танкер біля Оману, зникнення його екіпажу та повідомлень про пожежі ще на трьох суднах.

Дипломатичні контакти не припинили атак на судноплавство в Ормузькій протоці

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 17 листопада провів переговори в Омані. За повідомленням оманського зовнішньополітичного відомства, сторони обговорили захист морських коридорів, забезпечення безперешкодного руху світової торгівлі та запобігання подальшій військовій ескалації.

Оман та Іран розташовані на протилежних берегах Ормузької протоки. До початку війни цим маршрутом проходило близько п’ятої частини світового постачання нафти та скрапленого природного газу. Reuters повідомило, що Іран продовжує частково блокувати протоку.

Одночасно Катар проводив переговори з представниками Ірану. Речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що консультації спрямовані на зближення позицій та скорочення розбіжностей між пропозиціями сторін.

Переговори мають на меті «зблизити позиції та скоротити розрив між пропозиціями, представленими сторонами», — заявив речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі.

Дипломатичні контакти відбувалися після атаки іранських безпілотників на американську радіолокаційну систему на базі Шейх-Іса в Бахрейні. Бахрейн повідомив про перехоплення повітряної атаки. Даних про загиблих, поранених або пошкодження не надходило.

Після повторного удару з екіпажем танкера втратили зв’язок

Управління морських торговельних операцій Великої Британії UKMTO повідомило, що танкер, який проходив Ормузькою протокою, вдруге атакували за 7 морських миль, або 13 км, на північ від оманського порту Хасаб.

Другий удар спричинив пожежу на борту, а місцеперебування екіпажу залишалося невідомим. Після першої атаки 16 листопада UKMTO повідомляло, що моряки перебувають у безпеці, хоча пожежа в машинному відділенні вивела судно з ладу.

Іранські військово-морські сили та Корпус вартових ісламської революції також заявили про пожежі на судні, що перевозило скраплений природний газ, і двох нафтових танкерах. Reuters не змогло незалежно підтвердити ці повідомлення.

На тлі інцидентів Brent торгувалася по $92,76 за барель. Це було значно вище рівня до початку війни, але нижче воєнного максимуму $126,41 за барель, зафіксованого у квітні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.