Тимчасове зниження податків на бензин і дизельне пальне допомогло стримати енергетичні ціни у Швеції протягом 2026 року. Однак найбільша тимчасова податкова пільга для рідкого пального має завершитися у грудні. Європейська комісія у прогнозі від 17 листопада пов’язує завершення податкових заходів і подорожчання енергоносіїв із прискоренням інфляції у 2027 році.

Завершення паливних податкових пільг стане одним із чинників зростання інфляції

Європейська комісія 17 листопада оприлюднила економічний прогноз для Швеції, у якому окремо розглянула вплив тимчасових податкових послаблень на вартість енергоносіїв.

За оцінкою Комісії, зниження податків, зокрема на рідке моторне пальне, допомогло стримати енергетичну інфляцію протягом 2026 року.

Водночас найбільше тимчасове скорочення податкового навантаження на рідке пальне має втратити чинність у грудні 2026 року.

У той самий період завершиться дія тимчасового зниження вартості місячних проїзних квитків на громадський транспорт.

Єврокомісія прогнозує, що інфляція у Швеції збільшиться з 1,3% у 2026 році до 2,8% у 2027 році, після чого знизиться до 2,4% у 2028 році.

На цінову динаміку, за прогнозом, впливатимуть завершення податкових пільг, підвищення енергетичних та імпортних цін, а також відкладений ефект попереднього подорожчання енергоносіїв.

Податкові зміни мають і бюджетний вимір. За оцінкою Єврокомісії, дефіцит державного бюджету Швеції у 2026 році збільшиться до 2,1% ВВП. Серед причин названо значне скорочення ставок податків на бензин і дизельне пальне поряд з іншими фіскальними заходами та зростанням державних видатків.

У 2027 році бюджетний дефіцит прогнозується на рівні 1,4% ВВП, а у 2028 році — 0,9% ВВП.

Отже, шведський досвід демонструє зафіксований Єврокомісією взаємозв’язок між тимчасовим стримуванням паливних цін через податкові механізми та подальшими інфляційними й бюджетними наслідками завершення таких заходів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: European Commission.