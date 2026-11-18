Стратегічний нафтовий резерв США зменшився до 276,4 млн барелів — найнижчого показника із серпня 1982 року. Про це 17 листопада повідомило Reuters із посиланням на дані Міністерства енергетики США. Скорочення відбувається в межах домовленості про вивільнення 172 млн барелів нафти з резерву.

США продовжують використовувати стратегічний запас на тлі нестабільності світового нафтового ринку

Згідно з оприлюдненими Reuters даними Міністерства енергетики США, протягом попереднього тижня обсяг нафти у Strategic Petroleum Reserve (SPR) скоротився до 276,4 млн барелів.

SPR — державний стратегічний нафтовий резерв, який може використовуватися для реагування на значні перебої постачання та інші надзвичайні ситуації на енергетичному ринку.

Поточне скорочення резерву пов’язане з домовленістю США про вивільнення 172 млн барелів. Reuters не наводить у цьому повідомленні окремого обсягу фактичного відбору саме за останній тиждень.

Інформація про стратегічний резерв з’явилася одночасно з очікуваннями учасників ринку щодо скорочення комерційних запасів сирої нафти у США.

Ці дві категорії запасів мають різне призначення. Комерційні запаси формуються компаніями для операційної діяльності, тоді як стратегічний резерв перебуває під державним управлінням.

Reuters розглядає скорочення запасів поряд з іншими чинниками, які впливають на котирування: ризиками для танкерного судноплавства та відновленням експорту з Близького Сходу.

Водночас агентство повідомляє, що перспективи надлишку глобальної пропозиції обмежують зростання цін навіть за збереження ризиків у районі Ормузької протоки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.