Понад 90% АЗС Франції передали споживачам ціновий ефект від продажу стратегічних запасів дизпалива, повідомив уряд 17 листопада. Середнє зниження становило майже €0,21 за літр дизпалива та близько €0,10 для бензину. Водночас 8% станцій мали проблеми з постачанням.

Франція продає за собівартістю 10 млн барелів дизпалива протягом трьох місяців

Виконувач обов’язків речника уряду та міністр-делегат з питань екологічного переходу Матьє Лефевр 17 листопада повідомив, що зниження цін після вивільнення стратегічних запасів відобразили понад 90% французьких АЗС.

«Понад 90% станцій уже передають зниження, пов’язане з вивільненням стратегічних запасів: у середньому це понад 20 центів, майже 21 цент, для дизпалива та близько 10 центів для бензину», — заявив Матьє Лефевр.

За наведеними ним даними, середня ціна дизпалива 17 листопада становила €2,16 за літр. Бензин марок 95 і 98 коштував від €2,07 до €2,11 за літр.

Французький уряд розпочав операцію 1 листопада. Вона передбачає продаж за собівартістю 10 млн барелів дизпалива зі стратегічних запасів упродовж трьох місяців. Захід оголосили в жовтні як відповідь на різке подорожчання пального й енергії, спричинене війною на Близькому Сході.

Зниження цін відбувається поступово в міру оновлення запасів у резервуарах кожної мережі. Держава оцінює результат інтервенції за часткою АЗС, які передали ціновий ефект споживачам, середнім розміром здешевлення та кількістю станцій із перебоями.

Проблеми з доступністю пального зберігалися на 8% АЗС

Станом на 07:00 17 листопада труднощі з постачанням фіксувалися на 8% французьких АЗС, свідчили оприлюднені урядом дані. Цей показник охоплює станції, на яких були відсутні окремі види пального, а не обов’язково всі продукти.

«Ми зіткнулися з імпортованою інфляцією через кризу, якої ми не обирали, — міжнародну кризу», — сказав Матьє Лефевр.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Le Parisien.