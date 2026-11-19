19 листопада 2026 року світові ціни на нафту майже не змінилися. Повідомлення про інциденти з танкерами в Ормузькій протоці підтримували котирування, тоді як збільшення американських запасів і перспективи надлишку пропозиції стримували їхнє зростання. Brent завершила торги на рівні $91,98 за барель, WTI — $83,21 за барель.

На нафтовому ринку одночасно діють ризики перебоїв постачання та збільшення доступних ресурсів

За повідомленням Reuters від 19 листопада, ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 3 центи, або 0,03%, до $91,98 за барель. Американська WTI втратила 5 центів, або 0,06%, і завершила торги на рівні $83,21 за барель — найнижчому з 26 серпня.

Підтримку ринку забезпечували повідомлення про нові загрози судноплавству в Перській затоці. Іранські державні медіа з посиланням на військово-морські сили повідомили, що 19 листопада два нафтові танкери підірвалися на морських мінах в Ормузькій протоці. Reuters зазначило, що не змогло незалежно підтвердити цю інформацію.

Додаткову напруженість спричинили ракетні атаки єменських хуситів на Саудівську Аравію. Водночас збільшення пропозиції нафти та дипломатичні контакти між США, Китаєм і росією стримували зростання цін.

За даними Joint Organizations Data Initiative, експорт сирої нафти із Саудівської Аравії у вересні зріс майже на 21% порівняно із серпнем — до 5,38 млн барелів на добу. Це найвищий показник із лютого.

Американське Управління енергетичної інформації (EIA) напередодні повідомило про збільшення запасів нафти у США, яке перевищило очікування учасників ринку.

Міжнародне енергетичне агентство також повідомило, що сукупні втрати постачання з регіону Перської затоки внаслідок близькосхідного конфлікту сягнули 2,8 млрд барелів нафти та 60 млрд куб. м газу.

Аналітик UBS Джованні Стауново пов’язав посилення напруженості з іранськими атаками та збільшенням китайського імпорту нафти.

«Посилення іранських атак обмежує експорт із Близького Сходу саме тоді, коли Китай нарощує імпорт сирої нафти, зменшуючи обсяги нафти в морських перевезеннях і посилюючи напруженість на ринку», — Джованні Стауново, аналітик UBS.

Головний економіст Matador Economics Тім Снайдер охарактеризував ситуацію як протистояння двох чинників: збільшення пропозиції та постійної загрози перебоїв через воєнні дії.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.