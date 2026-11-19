Урядова коаліція Німеччини погодила запровадження з 1 січня 2027 року тимчасових максимальних цін на пальне. Обмеження діятиме три місяці, а його рівень визначатимуть за формулою, прив’язаною до міжнародних ринкових цін. Регіональні винятки мають запобігти перебоям постачання.

Максимальні ціни розраховуватимуть за ринковою формулою, а не фіксуватимуть на постійному рівні

Федеральний уряд Німеччини 18 листопада повідомив про домовленість урядової коаліції щодо обмеження цін на моторне пальне. Кабінет міністрів має найближчим часом ухвалити відповідне рішення.

Механізм планують запровадити 1 січня 2027 року строком на три місяці. Уряд наголосив, що це кризовий, а не постійний інструмент.

Допустимі максимальні ціни визначатимуть за прозорою формулою, орієнтованою на міжнародні ринкові котирування. Мета заходу — запобігти необґрунтованим ціновим надбавкам, які уряд пов’язує з напруженою ситуацією в Перській затоці.

Під час застосування обмеження має зберігатися безпека постачання. Уряд допускає регіональні винятки, якщо єдина максимальна ціна створюватиме ризик нестачі пального або проблем із забезпеченням окремих територій.

Законодавчий механізм узгоджуватимуть із нафтопродуктовими компаніями та федеральними землями. Точний рівень граничної ціни й деталі розрахунку урядове повідомлення не наводить.

До кінця 2026 року діє зниження податку на бензин і дизпаливо

Німеччина вже зменшила енергетичний податок на бензин і дизпаливо на €0,14 за літр. З урахуванням відповідного зниження ПДВ загальна податкова економія становить близько €0,17 за літр.

Зниження податку діє від 1 жовтня до 31 грудня 2026 року. Загальний обсяг підтримки громадян і підприємств оцінено приблизно у €2,5 млрд, із яких €1,25 млрд припадає на внесок федеральних земель через механізм розподілу надходжень від ПДВ.

Федеральне картельне відомство та незалежна Монопольна комісія дійшли висновку, що попереднє зниження енергетичного податку в травні та червні переважно було передано кінцевим споживачам.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Федеральний уряд Німеччини.