Бахрейнський НПЗ Bapco працює більш ніж на 80% потужності й планує вийти на проєктний рівень до кінця 2026 року. Підприємство переорієнтувало більшість продукції на країни Перської затоки, тоді як ставки фрахту зросли вчетверо, а страхування одного проходу через Ормузьку протоку коштує $17 млн.

Підприємство потужністю 415 тис. барелів на добу переорієнтувало продукцію на регіональний ринок

Генеральний директор Bapco Energies Марк Томас 18 листопада повідомив, що бахрейнський НПЗ відновив понад 80% потужності після шести прямих ударів. Підприємство ненадовго зупинялося через значні пошкодження, отримані після початку війни США з Іраном 28 лютого.

До початку війни Bapco розширювала потужність НПЗ до 415 тис. барелів на добу. На момент початку бойових дій компанія ввела в експлуатацію 27 із 32 нових установок. Спочатку керівництво припускало, що завод може залишатися зупиненим до двох років.

«Наш НПЗ близький до повернення на проєктну потужність. Сподіваємося досягти цього рівня протягом кількох наступних тижнів», — заявив генеральний директор Bapco Energies Марк Томас.

Нині близько 80% вироблених нафтопродуктів продають у країнах Перської затоки, де атаки пошкодили інші НПЗ. До війни приблизно 85% продукції Bapco експортували через Ормузьку протоку.

Компанія постачала авіаційне пальне до Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів, дизпаливо — до Іраку, інші види пального — до Саудівської Аравії. Нафта й скраплений нафтовий газ усе ще мають проходити через Ормузьку протоку, оскільки для них немає достатнього попиту всередині Перської затоки.

Вартість проходження Ормузької протоки залишається винятково високою

За словами Марка Томаса, ставки фрахту збільшилися вчетверо. Страхування одного судна на 24 години проходження через Ормузьку протоку коштує $17 млн.

Відновлення Bapco збільшує доступний обсяг нафтопродуктів у регіоні, однак високі витрати на перевезення та страхування зберігають логістичні обмеження для експорту за межі Перської затоки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.