18 листопада 2026 року європейські ціни на низькосірчистий судновий газойль LSMGO продемонстрували різноспрямовану динаміку. За даними ENGINE станом на 09:00 GMT, у Лас-Пальмасі ціна продукту зросла на $57 за тонну, тоді як у Гібралтарі знизилася на $25, а в Роттердамі підвищилася на $3 за тонну. За одну добу Лас-Пальмас перейшов від дисконту $71 за тонну до Гібралтару до премії $11 за тонну. У порту зберігається обмежена доступність пального для швидких поставок, тому покупцям рекомендують оформлювати замовлення за 7–10 днів.

Різниця між цінами суднового газойлю в Лас-Пальмасі та Гібралтарі змінилася на $82 за тонну

Європейський бункерувальний ринок 18 листопада 2026 року продемонстрував значні локальні розбіжності в динаміці цін на низькосірчистий судновий газойль LSMGO.

За повідомленням ENGINE, у Лас-Пальмасі ціна продукту протягом доби підвищилася на $57 за тонну. Водночас у Гібралтарі вона зменшилася на $25, а в Роттердамі зросла на $3 за тонну. Цінова зміна в Лас-Пальмасі була пов’язана з появою двох пропозицій постачання LSMGO за $1338–1354 за тонну. У Гібралтарі, навпаки, на котирування вплинула пропозиція за нижчою ціною — $1320 за тонну. У результаті співвідношення цін між двома портами змінилося на $82 за тонну.

Якщо раніше LSMGO у Лас-Пальмасі коштував на $71 за тонну дешевше, ніж у Гібралтарі, то станом на 18 листопада його ціна була на $11 за тонну вищою.

Це свідчить про швидку зміну локальної цінової конкурентоспроможності портів. Водночас наведені дані не дозволяють стверджувати, що аналогічна динаміка спостерігалася на всьому європейському ринку середніх дистилятів.

Джерело: ENGINE