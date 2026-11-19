18 листопада 2026 року Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило про збільшення комерційних запасів дистилятів на 1,6 млн барелів — до 104,9 млн барелів за тиждень до 13 листопада. Попри зростання, запаси залишаються на 7% нижчими за середній п’ятирічний рівень для відповідного періоду року. Запаси сирої нафти збільшилися на 3,4 млн барелів — до 417,8 млн барелів, а бензину — на 5,2 млн, до 215,9 млн барелів. Brent завершила торги зниженням на 1,28% — до $91,95 за барель. Накопичення запасів послаблює короткостроковий тиск на ринок, проте не означає повного відновлення резервів дизпального перед зимовим сезоном.

Запаси дистилятів збільшилися сильніше, ніж очікували аналітики

Комерційні запаси дистилятного пального у США за тиждень, що завершився 13 листопада 2026 року, зросли на 1,6 млн барелів — до 104,9 млн барелів. Відповідні дані EIA оприлюднило 18 листопада.

За повідомленням Reuters, аналітики очікували збільшення запасів приблизно на 1,3 млн барелів. Отже, фактичний приріст перевищив прогноз приблизно на 300 тис. барелів.

Водночас, за інформацією EIA, загальний обсяг дистилятів залишався на 7% нижчим за середній п’ятирічний рівень для відповідної пори року.

До цієї категорії американської статистики належать дизельне та пічне паливо. Тому показник не можна повністю ототожнювати із запасами автомобільного дизпального.

Протягом попереднього звітного тижня запаси дистилятів також збільшувалися. Таким чином, нова статистика свідчить про продовження накопичення резервів, хоча їхній рівень залишається нижчим за сезонний орієнтир.

Американські НПЗ протягом звітного тижня переробляли в середньому 16,9 млн барелів сирої нафти на добу, що на 129 тис. барелів на добу менше, ніж попереднього тижня. Отже, збільшення запасів відбулося попри скорочення обсягів первинної переробки.

Збільшення запасів нафти та бензину посилило тиск на світові котирування

За даними EIA, комерційні запаси сирої нафти, без урахування Стратегічного нафтового резерву США, збільшилися на 3,4 млн барелів — до 417,8 млн барелів.

Аналітики, опитані Reuters, очікували приросту лише на 58 тис. барелів. Фактичне збільшення виявилося значно більшим за прогноз.

Запаси автомобільного бензину зросли на 5,2 млн барелів — до 215,9 млн барелів проти очікуваного приросту на 1,6 млн барелів.

Публікація статистики посилила очікування збільшення пропозиції нафти та нафтопродуктів на американському ринку.

За підсумками торгів 18 листопада ф’ючерси Brent подешевшали на $1,19, або 1,28%, — до $91,95 за барель.

Американська WTI знизилася на $2,75, або 3,2%, — до $83,26 за барель. Це найнижчий рівень закриття WTI від 26 серпня 2026 року.

Reuters зазначає, що учасники ринку оцінюють перспективи надлишкової пропозиції нафти на тлі відновлення експорту з Близького Сходу. Водночас загрози судноплавству через Ормузьку протоку продовжують обмежувати падіння котирувань.

Накопичення запасів США поки не усуває ризиків для міжнародного ринку дизпального

Збільшення американських запасів дистилятів може послаблювати короткострокову напруженість на внутрішньому ринку США. Проте їхнє відставання від середнього п’ятирічного рівня свідчить, що резерви ще не повністю відновилися.

Для міжнародного ринку важливим буде співвідношення між внутрішнім споживанням, виробництвом та експортом американського дизпального.

США є одним із постачальників середніх дистилятів на зовнішні ринки, зокрема до Європи. Однак збільшення запасів на 1,6 млн барелів не означає автоматичного приросту американського експорту на відповідну величину.

Раніше «Термінал» повідомляв про попереднє збільшення американських запасів нафти та нафтопродуктів. Статистика від 18 листопада підтверджує подальше накопичення резервів, але не усуває їхнього відставання від сезонної норми.

Для України вплив американської статистики на вартість імпортного дизпального залежатиме від фактичної реакції європейських котирувань середніх дистилятів. Саме зниження Brent не дає підстав прогнозувати пропорційне падіння гуртових або роздрібних цін дизпального.

Джерела: U.S. Energy Information Administration