18 листопада 2026 року ENGINE повідомило про обмежену доступність суднового пального для оперативного постачання в портах Амстердам–Роттердам–Антверпен (ARA), Гібралтарі та окремих середземноморських центрах. За даними Insights Global, незалежні запаси газойлю в регіоні ARA протягом листопада були в середньому на 1% більшими, ніж у жовтні, а запаси суднового мазуту — на 6%. Попри це, покупцям у портах ARA рекомендують бронювати постачання за 5–7 днів, у Гібралтарській протоці — за 6–7 днів. У Стамбулі бункерувальні операції призупинено через сильний вітер.

Збільшення запасів газойлю не усунуло обмежень оперативного постачання в ARA

За даними ENGINE від 18 листопада 2026 року, доступність суднового пального для швидкого постачання в портах Амстердам–Роттердам–Антверпен залишається обмеженою.

Покупцям рекомендується оформлювати замовлення за 5–7 днів, щоб мати достатній вибір постачальників.

Водночас незалежні запаси газойлю в регіоні, за інформацією Insights Global, протягом листопада були в середньому на 1% вищими, ніж у жовтні.

Запаси суднового мазуту за аналогічним порівнянням збільшилися на 6%.

Статистика газойлю охоплює не лише автомобільне дизельне, а й пічне паливо. Тому її не можна використовувати як окремий показник запасів дизпального стандарту EN 590.

Крім того, середньомісячне порівняння запасів не означає, що всі види пального або всі терміни постачання стали доступнішими. Наявність ресурсу на складах і можливість швидко доставити його конкретному судну залежать від роботи терміналів, доступності бункерувальних барж та виконання попередніх замовлень. В інших портах Північно-Західної Європи ситуація відрізняється. У Гамбурзі доступність пального оцінюється як нормальна, проте замовлення рекомендують оформлювати щонайменше за п’ять днів. Для постачань поблизу данського Скагена та шведського Гетеборга рекомендований строк попереднього замовлення становить приблизно 10 днів.

Джерело: ENGINE