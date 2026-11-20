Федеральна служба економіки Бельгії оприлюднила офіційний тариф № 2026/222, що набув чинності 19 листопада 2026 року та замінив попередній перелік граничних цін на нафтопродукти. Бельгійська система регулювання охоплює, зокрема, автомобільний скраплений нафтовий газ LPG. Формування максимально допустимих цін здійснюється з урахуванням ринкових котирувань, установлених розподільчих марж та відповідних складових регуляторної формули.
Оновлення офіційних тарифів відображає дію бельгійського механізму обмеження максимальних відпускних цін на пальне
19 листопада 2026 року в Бельгії почав діяти офіційний тариф на нафтопродукти № 2026/222. Відповідну інформацію оприлюднила Федеральна служба економіки країни (SPF Economie).
Документ установлює максимальні ціни реалізації нафтопродуктів відповідно до програмної угоди щодо регулювання цін. Новий тариф замінює попередній і застосовується до визначених категорій нафтопродуктів, серед яких є автомобільний скраплений нафтовий газ.
Складові механізму ціноутворення
Федеральна служба економіки пояснює, що зміни максимальних цін, які застосовуються з 1 жовтня 2026 року, враховують декілька складових.
- Квартальну індексацію внесків ASEVA, призначених для зберігання та управління стратегічними запасами нафтопродуктів.
- Піврічний перегляд розподільчих марж, що враховуються під час визначення граничних цін.
- Зміни ринкових котирувань нафтопродуктів і біокомпонентів.
- Коригування окремих обов’язкових внесків, передбачених нормативними рішеннями.
Регулятор окремо повідомляє про зміну внеску до фонду PROMAZ, призначеного для фінансування очищення ґрунтів від забруднення, пов’язаного з резервуарами опалювального газойлю. Його розмір становить 10 євро за 1000 літрів для визначених категорій опалювального пального. Цей внесок не слід ототожнювати з акцизом на автомобільний LPG.
Регулювання розподільчих марж
Відповідно до умов бельгійської програмної угоди, маржі, передбачені для нафтових компаній, переглядаються двічі на рік — 1 квітня та 1 жовтня. Таким чином, офіційна гранична ціна формується не лише на підставі поточних котирувань нафтопродуктів, а й з урахуванням інших компонентів визначеної державою формули.
Федеральна служба економіки також публікує окремі документи щодо середніх максимальних цін за попередні місяці, коригування розподільчих марж і внесків ASEVA. Це забезпечує можливість відстежувати складові регульованої ціни в різні періоди.
Офіційний тариф № 2026/222 застосовується з 19 листопада 2026 року. Його запровадження є черговим оновленням установленого механізму максимальних цін, а не повідомленням про запровадження нового податкового режиму для LPG.
Джерело: Terminal. За матеріалами: Федеральна служба економіки Бельгії (SPF Economie).