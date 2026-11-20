Федеральна служба економіки Бельгії оприлюднила офіційний тариф № 2026/222, що набув чинності 19 листопада 2026 року та замінив попередній перелік граничних цін на нафтопродукти. Бельгійська система регулювання охоплює, зокрема, автомобільний скраплений нафтовий газ LPG. Формування максимально допустимих цін здійснюється з урахуванням ринкових котирувань, установлених розподільчих марж та відповідних складових регуляторної формули.

Оновлення офіційних тарифів відображає дію бельгійського механізму обмеження максимальних відпускних цін на пальне

19 листопада 2026 року в Бельгії почав діяти офіційний тариф на нафтопродукти № 2026/222. Відповідну інформацію оприлюднила Федеральна служба економіки країни (SPF Economie).

Документ установлює максимальні ціни реалізації нафтопродуктів відповідно до програмної угоди щодо регулювання цін. Новий тариф замінює попередній і застосовується до визначених категорій нафтопродуктів, серед яких є автомобільний скраплений нафтовий газ.

Складові механізму ціноутворення

Федеральна служба економіки пояснює, що зміни максимальних цін, які застосовуються з 1 жовтня 2026 року, враховують декілька складових.

Квартальну індексацію внесків ASEVA, призначених для зберігання та управління стратегічними запасами нафтопродуктів.

Піврічний перегляд розподільчих марж, що враховуються під час визначення граничних цін.

Зміни ринкових котирувань нафтопродуктів і біокомпонентів.

Коригування окремих обов’язкових внесків, передбачених нормативними рішеннями.

Регулятор окремо повідомляє про зміну внеску до фонду PROMAZ, призначеного для фінансування очищення ґрунтів від забруднення, пов’язаного з резервуарами опалювального газойлю. Його розмір становить 10 євро за 1000 літрів для визначених категорій опалювального пального. Цей внесок не слід ототожнювати з акцизом на автомобільний LPG.

Регулювання розподільчих марж

Відповідно до умов бельгійської програмної угоди, маржі, передбачені для нафтових компаній, переглядаються двічі на рік — 1 квітня та 1 жовтня. Таким чином, офіційна гранична ціна формується не лише на підставі поточних котирувань нафтопродуктів, а й з урахуванням інших компонентів визначеної державою формули.

Федеральна служба економіки також публікує окремі документи щодо середніх максимальних цін за попередні місяці, коригування розподільчих марж і внесків ASEVA. Це забезпечує можливість відстежувати складові регульованої ціни в різні періоди.

Офіційний тариф № 2026/222 застосовується з 19 листопада 2026 року. Його запровадження є черговим оновленням установленого механізму максимальних цін, а не повідомленням про запровадження нового податкового режиму для LPG.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Федеральна служба економіки Бельгії (SPF Economie).