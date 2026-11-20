19 листопада 2026 року нафтові котирування завершили торги майже без змін на тлі протилежних ринкових чинників. Brent подорожчала на $0,03, або 0,03%, — до $91,98 за барель. Американська WTI подешевшала на $0,05 — до $83,21 за барель, найнижчого рівня закриття від 26 серпня. За повідомленням Reuters, ринок відреагував на заяви іранських військових про ураження двох нафтових танкерів морськими мінами в Ормузькій протоці. Водночас збільшення запасів нафти у США та очікування надлишкової світової пропозиції стримували зростання котирувань. Інформацію про ураження танкерів Reuters не змогло незалежно підтвердити.

Повідомлення про інциденти в Ормузькій протоці підтримали нафтові котирування

Світові ціни на нафту 19 листопада 2026 року завершили торговельну сесію майже без змін попри нові повідомлення про загрози морському транспортуванню енергоресурсів у Перській затоці.

За даними Reuters, ф’ючерси Brent подорожчали на $0,03 за барель, або 0,03%, — до $91,98.

Американська WTI подешевшала на $0,05, або 0,06%, — до $83,21 за барель.

Показник WTI став найнижчою ціною закриття від 26 серпня 2026 року.

Протягом дня учасники ринку реагували на повідомлення іранських державних засобів масової інформації про ураження нафтових танкерів морськими мінами в Ормузькій протоці.

Іранські військово-морські сили заявили, що два танкери підірвалися на мінах. Reuters зазначило, що не змогло незалежно перевірити достовірність повідомлення.

Отже, на дату публікації підтвердженим є факт поширення відповідної заяви, а не всі повідомлені обставини морських інцидентів.

Додаткову невизначеність спричинили повідомлення про атаки на об’єкти в Саудівській Аравії та інші події, пов’язані з конфліктом на Близькому Сході.

Саудівський експорт зріс до 5,38 млн барелів на добу

Паралельно з геополітичними ризиками на нафтовий ринок впливали ознаки збільшення міжнародної пропозиції.

За даними Joint Organizations Data Initiative (JODI), які наводить Reuters, експорт сирої нафти Саудівської Аравії у вересні збільшився майже на 21% порівняно із серпнем.

Обсяг експорту досяг 5,38 млн барелів на добу — найвищого рівня від лютого 2026 року.

Водночас у США комерційні запаси сирої нафти за тиждень до 13 листопада збільшилися на 3,4 млн барелів — до 417,8 млн барелів.

Це перевищило очікування ринку та посилило припущення про формування надлишкової пропозиції сирої нафти.

Таким чином, нафтові котирування перебували під впливом двох протилежних чинників: ризиків нових порушень постачання через Перську затоку та збільшення доступного ресурсу в інших частинах світового ринку.

Майже незмінна підсумкова ціна Brent відображає баланс цих чинників протягом конкретної торговельної сесії, але не означає стабілізації фізичних потоків нафти або завершення близькосхідної кризи.

Зростання пропозиції нафти не усуває ризиків для ринку дизпального

Для міжнародного ринку дизельного пального повідомлення 19 листопада має значення через можливий вплив на вартість сирої нафти та доступність морського транспортування енергоресурсів.

Водночас Brent є сировинним індикатором, тоді як ціни дизпального залежать також від виробництва на НПЗ, запасів готового продукту й міжнародної логістики.

Reuters повідомляє, що українські атаки, за інформацією галузевих джерел, з кінця жовтня зменшили сукупні обсяги переробки нафти на російських НПЗ на 45%.

Цей показник характеризує зміну обсягів переробки, а не скорочення виробництва дизпального на таку саму величину.

На тлі цих обмежень США розглядають збільшення експорту дизпального та сирої нафти до Європи.

Отже, одночасно спостерігаються ознаки збільшення глобальної пропозиції сировини та збереження обмежень у частині переробних потужностей і морської логістики.

Для європейського ринку дизпального це означає, що навіть за відносно стабільної Brent фізичні котирування готового пального можуть змінюватися під впливом окремих чинників пропозиції.

Раніше «Термінал» повідомляв про розходження між динамікою нафтових котирувань і цін на середні дистиляти через пошкодження нафтопереробних потужностей.

Результати торгів 19 листопада не дають підстав визначити зміну європейської ціни дизпального в доларах за тонну без відповідних котирувань готового продукту.

Джерело: Reuters,