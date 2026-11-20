Міжнародне енергетичне агентство 19 листопада 2026 року представило World Energy Outlook 2026 із новим сценарієм прискореного реагування на загрози енергетичній безпеці. За оцінкою МЕА, посилення електрифікації транспорту, енергоефективності та заміщення імпортованих викопних енергоносіїв може зменшити світовий попит на нафту у 2035 році на 4,4 млн барелів на добу порівняно зі сценарієм чинних політик. Сукупні втрати постачання внаслідок близькосхідної кризи агентство оцінює у 2,8 млрд барелів нафти та 60 млрд куб. м природного газу. Новий сценарій має значення для довгострокового прогнозування ринку транспортного пального, проте не є прогнозом неминучого скорочення споживання дизпального в зазначених обсягах.

МЕА оцінило накопичені втрати постачання нафти у 2,8 млрд барелів

Міжнародне енергетичне агентство 19 листопада 2026 року оприлюднило щорічний прогноз World Energy Outlook 2026, у якому окремо розглянуло наслідки тривалого порушення постачання енергоресурсів через Ормузьку протоку.

Як повідомляє Reuters, МЕА характеризує близькосхідний конфлікт як найбільше порушення міжнародної торгівлі нафтою та природним газом.

За оцінкою агентства, сукупні втрати постачання з країн Перської затоки від початку конфлікту досягли 2,8 млрд барелів нафти та 60 млрд куб. м природного газу.

Йдеться про накопичені обсяги недопостачання протягом кризового періоду, а не про поточне скорочення видобутку або одночасну втрату запасів у сховищах.

Ормузька протока до початку конфлікту була маршрутом транспортування приблизно п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Порушення судноплавства через протоку продемонструвало ризики концентрації міжнародних енергетичних потоків на обмеженій кількості транспортних маршрутів.

Для ринку дизпального наслідки кризи пов’язані не лише з доступністю сирої нафти, а й із порушеннями експорту готових нафтопродуктів, пошкодженням переробних потужностей і зміною вартості морської логістики.

У сценарії прискореного реагування попит на нафту буде на 4,4 млн барелів на добу нижчим

У World Energy Outlook 2026 МЕА представило додатковий сценарій Additional Response Case (ARC), який враховує можливе прискорення державних заходів зі зменшення залежності від імпортованих викопних енергоносіїв.

Сценарій передбачає активніший розвиток електрифікації, підвищення енергоефективності та заміщення традиційного пального іншими джерелами енергії.

За розрахунками МЕА, у 2035 році світовий попит на нафту за сценарієм ARC становитиме приблизно 97 млн барелів на добу.

Це на 4,4 млн барелів на добу менше, ніж у сценарії Stated Policies Scenario (STEPS), який враховує заявлені державами напрями енергетичної політики.

До 2050 року попит на нафту за сценарієм ARC може зменшитися до 85 млн барелів на добу.

Для порівняння, у сценарії STEPS попит у 2035 році перевищує 101 млн барелів на добу.

Окремо агентство зазначає, що електромобілі можуть замістити понад 11 млн барелів на добу нафтового попиту. Цей показник характеризує вплив електрифікації транспорту в сценарних розрахунках, а не додаткове скорочення, яке слід арифметично додавати до різниці між ARC і STEPS.

Важливо, що наведені обсяги стосуються загального споживання нафти. МЕА не визначає в цьому повідомленні окремого скорочення попиту саме на автомобільне дизельне пальне.

Енергетична безпека стає самостійним чинником прискорення електрифікації

Генеральний директор МЕА Фатіх Біроль зазначив, що наслідки війни з Іраном можуть надовго змінити світову енергетичну систему.

За його оцінкою, дедалі більше держав розглядають електрифікацію як спосіб зменшити залежність від імпортованої енергії.

МЕА повідомляє, що частка електроенергії у світовому кінцевому споживанні енергії за сценарієм STEPS може наблизитися до 30% проти приблизно 23% нині.

Зміни охоплюватимуть транспорт, опалення та окремі галузі промисловості.

Водночас агентство визначає обмеження, здатні стримувати електрифікацію: недостатній розвиток електричних мереж, зарядної інфраструктури та генерувальних потужностей.

Для ринку дизпального ці результати мають довгострокове значення. Розвиток електричного транспорту може змінювати структуру споживання моторного пального, але масштаби заміщення залежать від конкретних транспортних сегментів і темпів оновлення автопарку.

Отже, новий сценарій МЕА не встановлює майбутнього обсягу ринку дизпального, а показує, наскільки посилення політики енергетичної безпеки здатне змінити траєкторію загального попиту на нафту.

Джерело: Reuters,