Міжнародне енергетичне агентство 19 листопада оприлюднило World Energy Outlook 2026, присвячений наслідкам найбільшого порушення глобального енергопостачання. За одним із розглянутих сценаріїв, посилення державної політики енергетичної безпеки може зменшити світовий попит на нафту у 2035 році на 4,4 млн барелів на добу порівняно зі сценарієм заявленої політики.

За тривалого порушення судноплавства через Ормузьку протоку країни можуть прискорити відмову від імпортних енергоресурсів

У World Energy Outlook 2026 Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) розглядає можливі зміни світового енергетичного балансу під впливом близькосхідного конфлікту, обмежень морської логістики та перегляду національних стратегій енергетичної безпеки.

Агентство наголошує, що представлені сценарії не є прогнозами. Вони демонструють можливі наслідки різних рішень урядів щодо електрифікації, енергоефективності, диверсифікації постачання та заміщення імпортованого пального.

У сценарії Additional Response Case (ARC), який передбачає активнішу відповідь країн на енергетичну кризу, світовий попит на нафту у 2035 році становитиме 97 млн барелів на добу, а у 2050 році — 85 млн барелів на добу.

Для порівняння, за сценарієм Stated Policies Scenario (STEPS), який враховує поточні наміри урядів, попит на нафту у 2035 році перевищуватиме 101 млн барелів на добу. Різниця між сценаріями становить 4,4 млн барелів на добу.

За сценарієм ARC електромобілі самостійно можуть замістити понад 11 млн барелів добового попиту на нафту.

Окрему увагу МЕА приділяє Ормузькій протоці. До кризи через неї проходило близько 20 млн барелів нафти на добу. У сценарії тривалих загроз судноплавству розвиток обхідних трубопроводів, альтернативного постачання та скорочення імпортного попиту можуть зменшити потребу в перевезеннях через протоку до 8,5 млн барелів на добу у 2030 році та менш ніж 2 млн барелів на добу у 2035 році.

Агентство також розглядає протилежний сценарій — врегулювання близькосхідного конфлікту. За таких умов відновлення постачання нафти й газу може створити ринок покупця та посилити знижувальний тиск на ціни навіть під час поповнення запасів.

«Ормузька криза завдала системі величезного удару. Хоча енергетичний сектор і світова економіка продемонстрували значну стійкість, чим довше триває криза, тим глибшими будуть її наслідки», — Фатіх Біроль, виконавчий директор МЕА.

Джерело: Terminal. За матеріалами: International Energy Agency.