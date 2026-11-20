19 листопада Reuters оприлюднило огляд атак на об’єкти Саудівської Аравії, зокрема її нафтову інфраструктуру. Особливу увагу приділено трубопроводу East-West, який забезпечує альтернативний маршрут транспортування нафти до Червоного моря в умовах обмежень в Ормузькій протоці. Хусити неодноразово заявляли про атаки на трубопровід та нафтопереробні підприємства.

Трубопровід East-West став важливим елементом нафтової логістики в умовах обмежень Ормузької протоки

За інформацією Reuters від 19 листопада, Саудівська Аравія протягом останніх місяців зазнавала неодноразових ракетних і безпілотних атак на транспортні, промислові та адміністративні об’єкти.

Одним із ключових об’єктів нафтової інфраструктури країни залишається трубопровід East-West, який з’єднує нафтовидобувні райони поблизу Перської затоки з узбережжям Червоного моря.

11 вересня роботу трубопроводу було припинено після атаки безпілотника. Саудівська влада заявила, що напад здійснили проіранські збройні угруповання з Іраку, а не єменські хусити.

Надалі хусити неодноразово заявляли про атаки на трубопровід і пов’язані з ним насосні станції. За їхніми повідомленнями, такі удари відбувалися двічі в жовтні та чотири рази в листопаді.

Reuters наголошує, що значення East-West зросло після обмеження проходження танкерів через Ормузьку протоку, оскільки трубопровід забезпечує альтернативний напрямок нафтового експорту.

Хусити також заявляли про удари по нафтопереробних підприємствах Jazan, Ras Tanura та одному із заводів поблизу Ер-Ріяда.

За їхніми твердженнями, завод Jazan атакували двічі в серпні, Ras Tanura — двічі в жовтні, а підприємство поблизу столиці — у жовтні. Саудівська влада не підтвердила жодної з цих заяв про атаки на НПЗ.

У жовтні керівник державної нафтової компанії Saudi Aramco Амін Нассер повідомив Reuters, що компанія пристосувала свої процедури до реагування на безпекові інциденти. Серед заходів він назвав створення спеціальних команд та збільшення аварійних запасів, не розкриваючи подробиць.

19 листопада також було уражено будівлю саудівського державного інвестиційного фонду Public Investment Fund. За інформацією трьох джерел Reuters, причиною став удар хуситської ракети. Влада повідомила про ракетну загрозу та матеріальні пошкодження.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.