19 листопада 2026 року міністр енергетики США Кріс Райт заявив про перспективи подальшого зниження американських цін на дизельне пальне завдяки поверненню на міжнародний ринок нафтопродуктів із Перської затоки та послабленню санкційних обмежень щодо російського дизпального. За повідомленнями The Wall Street Journal і Reuters, Вашингтон також розглядає можливість збільшення експорту нафти й дизпального до Європи. Водночас міністр пов’язав стійкість цінового зниження з відсутністю нових масштабних перебоїв постачання. Конкретних додаткових експортних обсягів і строків їх реалізації не оголошено.

Повернення близькосхідного пального створює передумови для зниження американських цін

Міністр енергетики США Кріс Райт 19 листопада 2026 року заявив, що очікує подальшого зниження цін на дизельне пальне після рекордних рівнів, досягнутих під час війни на Близькому Сході.

Про це повідомила The Wall Street Journal за підсумками інтерв’ю з міністром на конференції Partnership for Transatlantic Energy Cooperation у Варшаві.

За оцінкою Райта, відновлення постачання нафтопродуктів із Перської затоки збільшує доступність готового пального на міжнародному ринку. Додатковий вплив на ціни може мати повернення російського дизпального до міжнародної торгівлі в межах дозволених операцій.

Водночас міністр наголосив, що очікувана тенденція до зниження цін залежить від відсутності нових масштабних негативних подій.

Таким чином, прогноз американського урядовця ґрунтується на припущенні про подальше поліпшення фізичної пропозиції, а не лише на зміні нафтових котирувань.

Важливе значення має відмінність між доступністю сирої нафти та готового дизельного пального. Відновлення нафтового експорту саме по собі не забезпечує негайного збільшення виробництва середніх дистилятів, якщо роботу нафтопереробних підприємств обмежують пошкодження, ремонти або недостатня доступність технологічних потужностей.

Вашингтон розглядає нарощування постачання дизпального до Європи

За повідомленням Reuters від 19 листопада, американська адміністрація розглядає можливість збільшення експорту нафти та дизельного пального до європейських країн.

Агентство зазначає, що після початку війни США стали провідним постачальником дизпального до Європи.

Це підвищує значення американських нафтопереробних потужностей для європейського паливного балансу. Розширення експортних відвантажень могло б збільшити доступний європейським імпортерам ресурс, якщо відповідні обсяги будуть фактично вироблені та відправлені.

Однак на 19 листопада йдеться про можливість нарощування експорту, а не про затверджену програму додаткового постачання.

США пов’язують стабілізацію ринку з використанням європейських стратегічних резервів

За інформацією The Wall Street Journal, Кріс Райт також порушив питання використання європейськими союзниками резервів дизельного пального.

Міністр висловив думку, що активніше вивільнення запасів у Європі могло б послабити міжнародний ціновий тиск і запобігти підвищенню американських цін до понад $6,50 за галон.

Це оцінка представника американської адміністрації, а не підтверджений розрахунком ефект конкретного обсягу резервних інтервенцій.

Райт також поставив питання про можливу необхідність створення власного стратегічного резерву дизпального у США, якщо американська сторона не зможе розраховувати на скоординовані дії європейських партнерів під час майбутніх криз.

Така постановка питання свідчить про перегляд підходів до забезпечення паливної безпеки: стратегічні резерви готових нафтопродуктів розглядаються окремо від запасів сирої нафти.

Джерела: The Wall Street Journal