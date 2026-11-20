19 листопада 2026 року європейські котирування низькосірчистого суднового газойлю LSMGO різко знизилися в Роттердамі та Гібралтарі. За даними ENGINE станом на 09:00 GMT, добове падіння становило відповідно $60 і $48 за тонну. У Гібралтарі на ціновий індикатор вплинула угода на постачання партії обсягом 50–150 т за ціною $1255/т. Водночас поблизу Мальти LSMGO подорожчав на $6/т, унаслідок чого цінова різниця між Мальтою та Гібралтаром змінилася на $54/т за добу. Показники характеризують ринок суднового газойлю та не є котируваннями автомобільного дизпального стандарту EN 590.

Роттердам і Гібралтар зафіксували значне падіння цін LSMGO

Європейські бункерувальні ринки 19 листопада 2026 року продемонстрували різке зниження цін на низькосірчистий судновий газойль.

За повідомленням спеціалізованого видання ENGINE, станом на 09:00 за Гринвічем ціна LSMGO у Роттердамі за добу зменшилася на $60 за тонну.

У Гібралтарі падіння становило $48 за тонну.

Водночас ціни інших основних видів суднового пального змінювалися неоднаково.

У Роттердамі низькосірчистий судновий мазут VLSFO подешевшав на $12/т, тоді як високосірчисте паливо HSFO подорожчало на $7/т.

У Гібралтарі VLSFO подорожчав на $12/т, а HSFO подешевшав на $32/т.

Отже, протягом однієї доби в Роттердамі та Гібралтарі спостерігалися різні напрямки цінової динаміки навіть у межах суднового паливного сегмента.

Це має значення для оцінювання цінових співвідношень між окремими нафтопродуктами, оскільки загальне зниження вартості сирої нафти не обов’язково супроводжується однаковою зміною цін усіх видів готового пального.

Угода на 50–150 т LSMGO вплинула на котирування Гібралтару

За інформацією ENGINE, одним із безпосередніх чинників зниження цінового індикатора LSMGO у Гібралтарі стала угода на постачання партії обсягом 50–150 т за ціною $1255 за тонну.

Видання зазначає, що ця ціна була нижчою за попередні ринкові орієнтири й чинила знижувальний тиск на бункерувальне котирування.

Таким чином, зміна індикатора в Гібралтарі мала підтверджений локальний торговельний чинник, а не лише загальноринкове пояснення через нафтові ціни.

Поблизу Мальти ціна LSMGO за той самий період збільшилася на $6 за тонну.

Унаслідок різноспрямованого руху котирувань мальтійський LSMGO став дорожчим за гібралтарський на $13/т. Попереднього дня, навпаки, пальне поблизу Мальти було дешевшим на $41/т.

Отже, відносне цінове положення двох бункерувальних центрів змінилося на $54 за тонну.

За даними ENGINE, станом на 19 листопада мальтійський LSMGO залишався на $39/т дешевшим за продукт у Піреї та на $73/т дешевшим за відповідне пальне у Стамбулі.

Доступність бункерувального пального поблизу Мальти оцінювалася як стабільна. Опитані трейдери рекомендували замовляти його за 4–5 днів для отримання конкурентних умов постачання.

Локальні цінові відхилення не відображають автоматично динаміку автомобільного дизпального

Низькосірчистий судновий газойль LSMGO належить до ширшого сегмента середніх дистилятів, але використовується насамперед для бункерування суден.

Його котирування формуються з урахуванням місцевих умов постачання, специфікації продукту, розмірів партій та умов бункерувальних операцій.

Тому зниження ціни LSMGO в Роттердамі на $60/т не означає аналогічного здешевлення автомобільного дизпального стандарту EN 590 на фізичному ринку Північно-Західної Європи.

Водночас порівняння Роттердама, Гібралтару й Мальти засвідчує значний вплив локальних торговельних умов на поточні котирування середніх дистилятів.

Для оцінювання міжнародного ринку дизпального наведені результати можуть використовуватися як інформація про суміжний сегмент, але не як заміна фізичних котирувань автомобільного дизпального відповідного базису та специфікації.

Джерело: ENGINE