Американський проєкт глибоководного нафтового термінала Texas GulfLink вартістю $2,1 млрд зіткнувся з регуляторною невизначеністю після рішення федерального апеляційного суду. Суд визнав неправомірним базове рішення про погодження проєкту через перетин територій заявок двох терміналів. Компанія Sentinel Midstream заявляє про намір зберегти графік введення об’єкта в експлуатацію.

Суперечка щодо дозволів створила ризики для розвитку експортної нафтової інфраструктури узбережжя Мексиканської затоки

19 листопада Reuters повідомило про правові наслідки рішення Апеляційного суду п’ятого округу США щодо проєкту Texas GulfLink, який реалізує Sentinel Midstream біля узбережжя Техасу.

У серпні суд скасував федеральне рішення про погодження проєкту, виявивши перетин території заявки Texas GulfLink із територією іншого глибоководного нафтового термінала — Sea Port Oil Terminal (SPOT) компанії Enterprise Products Partners.

Судове рішення набуло чинності 30 жовтня. Його підставою стало положення Deepwater Port Act, відповідно до якого в межах однієї території заявки може бути погоджений лише один глибоководний порт.

Texas GulfLink отримав федеральну ліцензію в січні 2026 року. У травні компанія ухвалила остаточне інвестиційне рішення та розпочала будівельні роботи.

Після рішення суду виникли розбіжності щодо можливості продовження будівництва. Джерело Reuters, ознайомлене із ситуацією, стверджує, що компанія не може продовжувати морську частину проєкту на підставі чинної ліцензії.

Водночас Sentinel Midstream повідомила, що її ліцензію офіційно не призупинено й не анульовано.

За словами старшого віцепрезидента Sentinel Брюса Гейне, введення термінала в експлуатацію, як і раніше, заплановано на четвертий квартал 2028 року. Компанія продовжує роботи на береговому майданчику Jones Creek, готується до будівництва резервуарів і вже закупила частину обладнання тривалого циклу виготовлення.

Проєкт передбачає створення інфраструктури для завантаження великих нафтових танкерів. За повідомленням Reuters, заявлена потужність Texas GulfLink становить близько 2 млн барелів нафти на добу.

Судове рішення може вплинути й на інші заявки щодо будівництва глибоководних портів, території яких визначалися за аналогічними принципами.

«Рішення суду є однозначним: воно скасувало рішення, яке було основою ліцензії GulfLink. Тепер MARAD має відкликати або призупинити цю ліцензію», — Майкл Браун, юрист заявників у судовій справі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.