Американська енергетична корпорація UGI оприлюднила 19 листопада 2026 року річну звітність із детальними показниками своєї діяльності на європейському ринку скрапленого нафтового газу. За 2026 фінансовий рік підрозділ UGI International реалізував у Європі приблизно 750 млн американських галонів LPG. Компанія описала структуру збуту, залежність від окремих постачальників, організацію логістики та чинники, що впливають на закупівельну вартість пропану й бутану.

Європейський дистриб’ютор LPG використовує довгострокові контракти та спотові закупівлі, але в окремих країнах зберігається висока концентрація постачання

19 листопада 2026 року UGI Corporation подала до Комісії з цінних паперів і бірж США річний звіт за фінансовий рік, який завершився 30 вересня 2026 року.

Звіт містить детальну інформацію про роботу UGI International — великого дистриб’ютора LPG у Західній та Північній Європі.

Структура європейського збуту

Протягом 2026 фінансового року UGI International продала приблизно 750 млн американських галонів скрапленого нафтового газу.

За структурою реалізації:

46% обсягів припадало на комерційних і промислових споживачів;

15% — на побутових споживачів;

11% — на сільськогосподарський сектор;

28% — на гуртових та інших покупців, включно з ринком автомобільного LPG.

Компанія також розкрила структуру продажів за каналами реалізації. Близько 64% обсягів припадало на постачання газу наливом, 14% — на балонний газ, 16% — на гуртових покупців і 6% — на автомобільний LPG.

Наприкінці звітного року UGI International обслуговувала приблизно 360 тис. споживачів наливного LPG та мала в обігу близько 19,5 млн газових балонів.

Постачання та логістика

Станом на 30 вересня 2026 року UGI International мала договірні відносини приблизно з 30 постачальниками, серед яких виробники LPG і міжнародні нафтогазові трейдери.

Постачання організовано залізничним, морським та автомобільним транспортом. Для забезпечення потреб компанія використовує переважно річні контракти, ціни за якими прив’язані до міжнародних ринкових котирувань.

Додаткові обсяги закуповуються на європейському спотовому ринку.

UGI повідомляє, що в Данії, Фінляндії та Франції один постачальник може забезпечувати понад 50% потреб відповідного регіонального бізнесу компанії.

Для зберігання LPG використовуються первинні та вторинні сховища, а також термінали в різних країнах Європи. Із первинних об’єктів газ транспортується залізницею та автомобільним транспортом до регіональних баз, звідки здійснюється подальше постачання споживачам.

Цінові ризики та сезонність

UGI International зазначає, що її прибутковість залежить від зміни гуртової вартості LPG. Компанія намагається перекладати збільшення закупівельних витрат на кінцевих споживачів, однак визнає, що повністю компенсувати швидке зростання цін вдається не завжди.

Серед чинників подорожчання компанія називає сильні похолодання, перебої постачання, зміну цін на нафту й природний газ та непередбачені події.

У 2026 фінансовому році близько 60% роздрібних обсягів LPG компанії було реалізовано в період основного опалювального сезону — з жовтня до березня.

UGI також повідомляє про поступове скорочення сукупного попиту на зрілих ринках Західної та Північної Європи через конкуренцію з іншими джерелами енергії, енергозбереження й економічні умови.

Джерело: Terminal. За матеріалами: UGI Corporation,