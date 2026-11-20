UGI Corporation 19 листопада 2026 року представила фінансові результати за 2026 фінансовий рік. Європейський підрозділ UGI International скоротив роздрібний продаж скрапленого нафтового газу на 10% — до 628 млн американських галонів проти 698 млн галонів попереднього року. Компанія пов’язує скорочення переважно з продажем частини своїх європейських підприємств, тоді як операційний прибуток підрозділу збільшився.

Скорочення європейських обсягів реалізації LPG супроводжувалося зростанням операційного прибутку UGI International

19 листопада 2026 року UGI Corporation представила інвесторам результати діяльності за фінансовий рік, що завершився 30 вересня.

Згідно з оприлюдненими показниками, європейський підрозділ UGI International отримав виручку в розмірі 1,997 млрд доларів США проти 2,119 млрд доларів за попередній фінансовий рік.

Скорочення становило 122 млн доларів, або 6%.

Продажі LPG та фінансові показники

Роздрібні обсяги реалізації LPG скоротилися з 698 млн до 628 млн американських галонів, тобто на 70 млн галонів, або 10%.

UGI пояснює зменшення обсягів насамперед продажем своїх підприємств із дистрибуції LPG в Італії, Австрії та країнах Східної Європи.

Компанія також повідомила про такі результати європейського сегмента:

Сукупна маржа становила 930 млн доларів проти 940 млн доларів роком раніше — зменшення на 1%.

Операційні та адміністративні витрати скоротилися з 543 млн до 517 млн доларів, або на 5%.

Операційний прибуток збільшився з 305 млн до 326 млн доларів, або на 7%.

Показник EBIT збільшився з 314 млн до 320 млн доларів, або на 2%.

Капітальні витрати скоротилися з 93 млн до 88 млн доларів, або на 5%.

За поясненням UGI, сукупна маржа зменшилася на 10 млн доларів. Зниження маржі через скорочення реалізації частково компенсувалося позитивним ефектом валютної переоцінки в розмірі 56 млн доларів.

Скорочення операційних та адміністративних витрат на 26 млн доларів було переважно пов’язане з відчуженням європейських активів. Водночас зміни валютних курсів збільшили відповідні витрати на 30 млн доларів.

Вплив погодних умов

UGI повідомляє, що температура протягом 2026 фінансового року була на 5% вищою за показники попереднього року. Це характеризує погодні умови в регіонах діяльності європейського підрозділу.

Компанія також зазначає, що після коригування результатів на вплив відчуження активів роздрібні обсяги реалізації були нижчими приблизно на 1%.

Зміни в структурі європейського бізнесу

Оприлюднені показники характеризують період, протягом якого UGI продовжувала оптимізацію портфеля європейських активів. Зменшення фізичних обсягів продажів відбулося одночасно зі скороченням адміністративних витрат та збільшенням операційного прибутку.

Джерело: Terminal. За матеріалами: UGI Corporation,