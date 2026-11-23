Американський ринок автомобільного бензину демонструє зниження роздрібних цін після періоду істотного подорожчання пального. За даними GasBuddy, які 21 листопада оприлюднило видання MarketWatch, середня ціна бензину у США напередодні становила $3,64 за галон. Це приблизно на 75 центів менше від пікових показників року, але все ще приблизно на 50 центів перевищує середній рівень 2025 року. Серед чинників зниження цін видання називає відновлення роботи нафтопереробних потужностей і збільшення нафтових потоків через Ормузьку протоку.

Зниження нафтових котирувань і відновлення переробки позначилися на вартості автомобільного бензину

21 листопада 2026 року MarketWatch повідомило про помітне здешевлення автомобільного бензину у США напередодні святкового періоду Дня подяки, коли значна кількість американців подорожує автомобілями.

За інформацією сервісу моніторингу паливних цін GasBuddy, у п’ятницю, 20 листопада, на початку другої половини дня середня роздрібна ціна бензину у США становила $3,64 за американський галон.

Для порівняння, у травні та вересні 2026 року споживачі сплачували понад $4,40 за галон. Отже, поточний рівень був приблизно на 75 центів нижчим від найвищих значень року.

Водночас бензин залишався приблизно на 50 центів за галон дорожчим за середню ціну 2025 року. Це свідчить про те, що навіть після відчутного зниження роздрібні ціни не повернулися до минулорічних рівнів.

Чинники цінового зниження

Серед обставин, які сприяли здешевленню автомобільного бензину, MarketWatch називає усунення проблем на нафтопереробних підприємствах у регіоні Великих озер, збільшення потоків нафти через Ормузьку протоку та зниження світових нафтових котирувань.

Видання також звертає увагу на зміну цінової ситуації протягом останнього місяця. За наведеними оцінками, порівняно з жовтнем американський бензин подешевшав приблизно на 60 центів за галон.

Попри зниження роздрібних цін, за оцінкою енергетичного аналітика Raymond James Павла Молчанова, наведеною MarketWatch, бензин залишався на 45% дорожчим від початку року, тоді як нафта подорожчала на 42% за той самий період.

Таким чином, поточне здешевлення бензину відбувається після значного підвищення вартості енергоносіїв протягом 2026 року. Зниження цін від локальних максимумів не означає повного повернення до попередніх цінових умов.

Матеріал MarketWatch також повідомляє про очікування подальшого зниження американських цін на бензин до кінця року. Це прогноз, а не підтверджений результат майбутніх торгів або роздрібних продажів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: MarketWatch.